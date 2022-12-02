網片瘋傳尖沙咀酒吧6女掟杯棍毆熱褲女　圍觀男叫囂﹕擸嘢打佢！

網上今日（2日）瘋傳一段影片，一群男女於一間貼有「安心出門」的娛樂場所內消遣，其間眾女疑因事爭執，其中一名穿白色熱褲的女子突然遭人猛掟酒杯，她嘗試反擊無果，遭至少6女上前圍踩，更被人用酒瓶、方凳、棍狀物施襲，多名男子旁觀興奮叫囂稱「打佢！」、「擸嘢！」。她寡不敵眾，蜷伏在梳化上，有人見少女不動，緊張喊道﹕「打死人喇」。有網民估計該間娛樂場所為尖沙咀一間樓上酒吧，但片段未有交代事發時間及原因。



該段影片長約1分鐘，多名男女在一個娛樂場所內消遣，枱面上有多杯酒精飲料。片段開始時場面已相當混亂，兩名分別穿白色及黑色熱褲的女子正在打電話，突然遭人投擲一堆酒杯及骰盅等物件，發出玻璃碎聲，坐在旁邊的數名男子見勢色不妥急步避開。白褲女一度以背部擋下攻擊，後來跌在梳化上，黑褲女則趁亂逃開。

其後，一名女子站上梳化走向白褲女施襲，白褲女講電話期間不忘擲杯反擊，惟被她用手擋住後再被捉住，遭踩住大腿壓在梳化上。

其他女子之後亦「參戰」，先後有至少6名女子用腳猛踩白褲女。戰況混亂，其間一名白衣女子疑打錯人，對方即怒道：「你打我做乜X嘢」，不過雙方一秒和解，轉頭再踩向白褲女，之後更用酒瓶、方凳及棍狀物繼續攻擊已無還擊之力的女子。

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期間多名男子旁觀興奮叫囂道「打佢」、「近攻啊」，白褲女被圍攻下瑟縮一角，雙手護頭，其中一名男子緊張道：「打死人喇，打死人喇」。不過眾人似乎見白褲女的手有反應後便放心。影片未有交代事發的時間及地點，但可見桌面有懷疑是酒吧的名稱，有網民相信事發地點是尖沙咀一間樓上酒吧。