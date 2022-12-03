警荃灣工廈破毒品倉　檢$4300萬可卡因　18歲男為幾百元販毒被捕

警方毒品調查科根據情報分析及深入調查後，昨日（2日）在荃灣以「販運危險藥物」罪拘捕一名18歲男子，並檢獲50公斤懷疑可卡因，市值約港幣4,300萬元。警方指，被捕男子負責管理毒品儲存倉及分派毒品予買家，報酬約為幾百至一千元不等。警方相信背後涉及黑社會參與。



警方檢獲50公斤懷疑可卡因，市值約港幣4,300萬元。（陳浠文攝）

毒品調查科高級督察陳熾華表示，昨日（2日）下午3時，探員發現一名可疑男子在荃灣橫龍街一個工廈的分租單位離開，於是上前截查，並在男子手持的環保袋中檢獲7磚、每磚各重一公斤的懷疑可卡因，探員隨即將男子押返分租單位調查，再於單位內檢獲另外43磚可卡因，遂以涉嫌販毒罪將其拘捕。

警方相信販毒集團由南美地區將毒品偷運香港，再租用市區工廈的分租單位儲存毒品，等候分批出售。由於工廈人流多，經常有人搬貨，所以販毒集團搬運毒品時較容易掩人耳目，減低被執法人員發現的風險。

行動中，警方檢獲50公斤懷疑可卡因，市值約港幣4,300萬元，被捕18歲男子姓邵，報稱無業。陳熾華指，男子負責管理毒品儲存倉及分派毒品予買家，報酬約為幾百至一千元不等，他被暫控兩項販毒罪，下星期一（5日）將於西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察陳熾華交代案情。（陳浠文攝）

警方相信背後涉及黑社會參與，而該批毒品是供應本地市場，但行動已成功堵截大量可卡因，警方會繼續以情報主導的方式，從源頭重點打擊販毒集團，亦會加強打擊黑社會的收入來源。

被捕男子剛滿18歲，陳熾華表示，毒販通常會利用年青人入世未入、想「搵快錢」的心態，利誘他們販毒。而毒販招攬年捕人販毒時，會隱藏販毒的嚴重風險，一旦年青人被捕則將他們置至不理，任由他們獨自承擔法律後果。陳提醒年青人切勿為金錢而販毒。