西環大廈搭棚 建築男扮棚工爬入屋偷$5.5萬財物 高清CCTV助擒賊
撰文：凌逸德
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年近歲晚，不法分子積極尋求「揾快錢過肥年」犯案機會，一名49歲建築工人覷準西環一幢大廈正搭棚架進行外牆維修工程，於是假扮成棚架工人，跟隨住戶進入大廈隨機犯案，光天化日之下化身飛天螭蟧，成功爬棚架潛入一個沒有鎖窗的單位，偷走5.5萬元財物，受害人事後報警，警方根據大廈多角度、高解像的閉路電視片段拘捕賊人，並起回大部分失物。
西區警區刑事調查隊第六隊案件主管黃啓琛督察今日（4日）交代案情指，涉事大廈位於西環德輔道西近水街，正搭棚架進行外牆維修，上周三（30日）上午11時，住主離開大廈住所，至下午約4時返家，發現單位有被搜掠過的痕跡，屋內的5,500元現金、金飾、3支相機鏡頭、兩部電腦及數張銀行卡被盜走，總值5.5萬元，於是報警求助。
警方接報到場，發現門窗沒有被撬過的痕跡，初步相信賊人爬棚架潛入沒有鎖上的窗戶，繼而入屋犯案，警員翻查大廈所有閉路電視紀錄，根據多條覆蓋範圍大、影像清晰的片段中，終於鎖定一名疑犯，發現對方案發時假扮成進行外牆維修的棚架工人，跟隨住戶進入大廈犯案。
警員再經情報分析和深入調查，昨日（3日）突擊搜查疑犯位於屯門的住所，起回所有現金、兩支相機鏡頭及兩部電腦，並以「爆竊」罪名拘捕一名49歲姓梁建築工人，他正被扣留調查，暫時沒有資訊顯示被捕男子和受害人相識。
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西區警區情報組主管尤家齊督察提醒市民，年近歲晚，大部分爆竊案的賊人挑選保安設備簡陋、容易進入的單位「揾快錢」犯案，呼籲住戶離開單位前鎖好門窗，甚至可以加裝窗花，大廈亦應安裝防盜設施，可在出入口加上鐵閘，並於不同地方安裝閉路電視，保安員亦應保持警覺，如果遇到可疑人，應該立即報警處理。