西環大廈搭棚　建築男扮棚工爬入屋偷$5.5萬財物　高清CCTV助擒賊

年近歲晚，不法分子積極尋求「揾快錢過肥年」犯案機會，一名49歲建築工人覷準西環一幢大廈正搭棚架進行外牆維修工程，於是假扮成棚架工人，跟隨住戶進入大廈隨機犯案，光天化日之下化身飛天螭蟧，成功爬棚架潛入一個沒有鎖窗的單位，偷走5.5萬元財物，受害人事後報警，警方根據大廈多角度、高解像的閉路電視片段拘捕賊人，並起回大部分失物。



西區警區情報組主管尤家齊督察和西區警區刑事調查隊第六隊案件主管黃啓琛督察（左至右）交代案情。（朱永倫攝）

西區警區刑事調查隊第六隊案件主管黃啓琛督察今日（4日）交代案情指，涉事大廈位於西環德輔道西近水街，正搭棚架進行外牆維修，上周三（30日）上午11時，住主離開大廈住所，至下午約4時返家，發現單位有被搜掠過的痕跡，屋內的5,500元現金、金飾、3支相機鏡頭、兩部電腦及數張銀行卡被盜走，總值5.5萬元，於是報警求助。

警方接報到場，發現門窗沒有被撬過的痕跡，初步相信賊人爬棚架潛入沒有鎖上的窗戶，繼而入屋犯案，警員翻查大廈所有閉路電視紀錄，根據多條覆蓋範圍大、影像清晰的片段中，終於鎖定一名疑犯，發現對方案發時假扮成進行外牆維修的棚架工人，跟隨住戶進入大廈犯案。

警員再經情報分析和深入調查，昨日（3日）突擊搜查疑犯位於屯門的住所，起回所有現金、兩支相機鏡頭及兩部電腦，並以「爆竊」罪名拘捕一名49歲姓梁建築工人，他正被扣留調查，暫時沒有資訊顯示被捕男子和受害人相識。

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西區警區情報組主管尤家齊督察提醒市民，年近歲晚，大部分爆竊案的賊人挑選保安設備簡陋、容易進入的單位「揾快錢」犯案，呼籲住戶離開單位前鎖好門窗，甚至可以加裝窗花，大廈亦應安裝防盜設施，可在出入口加上鐵閘，並於不同地方安裝閉路電視，保安員亦應保持警覺，如果遇到可疑人，應該立即報警處理。