祖墳金塔破壞案外籍商人落網　214金塔6寺廟神像被毀　警查動機

本港今年4月起，持續發生祖墳金塔被破壞案件，至今總共有214個祖墳金塔及3間寺廟內的6個神像遭到蓄意破壞，部分神像更被完全打碎，警方加緊追查下，昨日（4日）凌晨拘捕一名涉案的外籍男子，報稱是從事鐘錶生意的商人，懷疑他駕駛座駕破壞祖墳金塔和神像，更發現疑犯在落網當日凌晨，曾經駕車到筲箕灣愛民街一間路邊寺廟破壞神像，正調查其犯案動機。



今年4月至今，警方接報指15個郊區地點發生18宗案件，總共214個屬於不同姓氏的祖墳金塔和3間寺廟6個神像遭到破壞。（朱永倫攝）

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涉案38歲外籍男子持有香港身分證，住在九龍區，報稱是從事鐘錶生意的商人，案發時駕駛自己座駕犯案，暫無證據顯示有同黨，正被扣留調查，將被落案起訴「刑事毀壞」罪名，其犯案動機則有待調查，包括其身份背景和精神狀態，警方暫已排除案件源於個別人士的紛爭、特別針對特定姓氏，以及盜竊。

新界北總區重案組第2隊總督察徐嘉穎交代案情指，今年4月至今，警方接報指15個郊區地點發生18宗案件，總共214個屬於不同姓氏的祖墳金塔和3間寺廟6個神像遭到破壞，當中祖墳金塔被破壞的案件，多數是位於新界範圍的鄉郊地方，比較偏僻，人煙較少，部分更位於山坡，13宗發生在新界北區，包括打鼓嶺、落馬洲、元朗、屯門、大埔，而西貢和大嶼山亦各發生一宗同類案件。另外，案中寺廟毗鄰行車路和行人路，沙田、葵涌和筲箕灣各有一間寺廟的神像被破壞，部分更被完全打碎，祖墳家屬和寺廟負責人經點算後沒有財物損失。

新界北總區重案組第2隊總督察徐嘉穎（左）和新界北總區重案組第2A隊高級督察呂文迪（右）交代案情。（朱永倫攝）

新界北總區重案組第2A隊高級督察呂文迪指，警方經深入調查，包括分析大量數據、搜集情報和翻查大量閉路電視片段，發現被捕人多次在案發現場出現，和案發日期吻合，初步相信和案件有關。新界北總區重案組探員昨日（4日）凌晨2時許在尖沙咀區展開拘捕行動，並在疑犯的私家車內搜出犯案工具，同時檢獲一部手提電話和案發時被捕人身穿的衣物，探員經調查後，更發現疑犯於同日凌晨零時許，經駕車到筲箕灣愛民街一間路邊寺廟破壞神像。

警方嚴厲譴責破壞行為，除了對先人和市民信仰不敬之外，而且觸犯法例，根據本港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，摧毀或損壞財產最高可被判囚10年，市民切勿以身試法，警方呼籲市民如有任何和案件有關的消息，可以致電3661 3363，如果目擊案件發生，請即致電999。

另外，錦田鄉事委員會今日在facebook表示，昨晚接獲行山人士通知，指出水尾村葬區有山墳和金塔被不法份子破壞，村民今早進行巡查，發現共有十多個金塔及山墳被破壞，通知家屬即時報警處理 ，會方嚴正警告破壞份子，嚴厲譴責破壞人士，相信歹徒將會落網受到懲罰。