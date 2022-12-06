益美工程突清盤　判頭工人拉白布到母公司示威　追討2400萬元欠款

益美國際控股（1870）11月27日公布，該集團間接持有的益美工程（國際）有限公司清盤，然而益美工程疑拖欠判頭及工人的工程費及薪金。今日（6日）上午9時半，有約30名判頭及工人到觀塘鴻圖道21號訊科中心地下追討欠薪，多名工人拉起寫有「慘、慘、慘」、「血汗錢無法追討」、「工人有汗出，無糧出」的白布示威，其間有工人再用大聲公聲討：「無良顧主，有汗出無糧出。」判頭隨後拉隊到益美國際控股（1870）位於訊科中心15樓的辦公室追薪，但無人應門。多名警察到場了解情況。《香港01》今早致電益美國際控股查詢，但無人回覆，現正向勞工處查詢相關事件。



判頭葉先生表示，約10名判頭承接益美國際控股旗下的子公司益美工程的外牆工程多年，他指益美工程信譽不俗，一直如期出糧，豈料今年9月起益美工程開始拖糧，總共拖欠判頭及工人約2400萬元工程費及人工，無奈道：「累到好多人好淒涼，三個月都無出過糧」。



多名工人拉起寫有「慘、慘、慘」、「血汗錢無法追討」的白布示威。（馬耀文攝）

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葉先生續指，判頭早前多番向益美工程追款無果，直到11月27日，益美國際控股突然公布，益美工程因持續虧損，要以債權人自願清盤方式清盤。葉先生和另一名判頭直言，益美國際控股在發公布前，已與子公司益美吊船搬遷到新辨公室，二人事後回想懷疑事有蹊蹺，於是今日到場益美國際控股的新辦公室「追數」，然而卻無功而還。

一名曾在益美工程工作的女職員向《香港01》透露，11月21日至25日益美國際控股及益美吊船的員工已著手搬辦公室，她當時全然不知益美工程將要清盤，直到11月27日益美國際控股發公布消息，她亦感到震驚。她仍未獲發11月份的糧金，益美工程約40名員工已於11月28日到觀塘勞工處登記資料。

葉先生續指，判頭早前多番向益美工程追款無果。（羅敏妍攝）

根據2021年益美國際控股（1870）的財務報表，該集團間接持有益美工程（國際）有限公司及益美吊船系統有限公司，前者主要從事於香港提供外牆工程設計及建造解決方案，後者則從事吊船業務。

但益美國際控股於11月27日公布，益美工程（國際）有限公司因虧損而要以債權人自願清盤方式清盤。該集團透露，截至2022年9月30日，益美工程的負債淨額為約239,445,000港元。該集團在公告中解釋，益美工程近年持續虧損，而鑒於香港建造業的負面前景，董事會在可見將來無法在財務表現或營運上作出任何重大改善，故認為益美工程的存續未必對該集團有利。