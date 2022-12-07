大角咀士多貓B失竊　陌生男門前抱走一周未歸還　警列盜竊

大角咀一間士多上周三（30日）發生貓B失竊案。當時僅3個月大的初生貓B「鴛鴦」，懷疑在商店關門前偷偷竄出，其後流連店舖外卻被一名男子抱走。店主心急如焚，在網上公開閉路電視片段望尋回愛貓，及後一對男女到店舖解釋，當日只是出於好意，擔心貓咪在寒冷天氣下流浪街頭，於是由另一男子接走暫托。惟「鴛鴦」至今已失蹤7天，該名抱貓男仍未把貓歸還給主人，店主決定報案求助，警方已將案件列作「盜竊」處理。



「鴛鴦」性格膽小，怕陌生人。（受訪者提供）

+ 1

事發現場為大角咀晏架街40號地舖一間士多，店主梁先生養了兩隻貓，為一對母女，分別是一歲半的「忌廉」和僅3個月大的初生貓B「鴛鴦」，每天士多關門前，梁先生均會將兩貓抱回店內才鎖門。

事發於上周三（11月30日）晚上11時，梁先生的女友在閂舖落閘時，在沒為意下，「鴛鴦」懷疑一時貪玩偷竄出去。 梁先生至翌日才發現鴛鴦失蹤，翻查閉路電視影片，赫然發現店舖關門後，有一對情侶在舖頭外徘徊半小時，不久後便拿起手機頻繁致電某人。其後一名盤着髮髻的男子到達現場，手法純熟地抱起貓咪，三人一同離開。

+ 2

梁先生得悉愛貓被一名男子抱走，於是在社交媒體上公開閉路電視片段，又將片段截圖張貼在店外，希望街坊提供線索。不久後，該對情侶親身到店舖向梁先生澄清，指他們並不認識該男子，又解釋他們飼養了兩隻狗，因此不可能將幼貓帶回家，又指該名抱貓男已答應翌日會將貓咪交還店舖。

等待愛貓的日子令梁先生心急如焚，奈何至今超過7天，對方仍未將愛貓歸還。店梁先生指，貓咪原本一家三口，貓媽媽「忌廉」在今年8月誕下兩隻貓B，姐姐名叫「寶礦力」，已送給朋友領養，而妹妹「鴛鴦」則留下由梁先生飼養，與母親相依為命。由於「鴛鴦」尚年幼，至今仍未打任何疫苗或預防針、登記晶片。現時「鴛鴦」行蹤未明，媽媽「忌廉」近日表現沮喪，他敦促抱貓男盡快將「鴛鴦」歸還。

被問及為何事隔7天才報警，梁先生指該對男女曾向他解釋，因為事發當日天氣很冷，擔心幼貓在街頭流浪，才暫時托養照顧，因此不希望將事情鬧大，亦相信對方只是出於好意，詎料至今仍未將貓歸還，故才決定報警。警方今日（7日）下午3時許，接獲晏架街40號一名男子報案，指店舖一隻貓咪被一陌生男子抱走。警方到場了解，經初步調查，將案件列作「盜竊」處理。