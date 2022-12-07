大角咀士多貓B遭男子抱走　店主籲還貓無果　大律師︰構成盜竊罪

大角咀一間士多的3個月大初生貓B「鴛鴦」，於上周三（30日）深夜疑偷偷竄出店舖外流連，一對男女見狀以為是流浪貓在寒風下露宿街頭，於是通報事件，最終「鴛鴦」被一名陌生男子抱走，至今逾一周仍未歸還。店主繼在社交媒體公開愛貓失竊事件後，今日（7日）決定報警求助，警方將案件列作「盜竊」處理。有大律師表示，一旦貓主現身，抱貓男就有義務還貓，否則恐干犯盜竊罪。



「鴛鴦」是三色貓，很討人喜歡。（受訪者提供）

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貓B失竊詳情：大角咀士多貓Ｂ失竊 陌生男門前抱走一周未歸還 警列盜竊

大律師陸偉雄了解事件後表示，雖然小貓尚未植入晶片，較難證明身分，但只要貓主說得出小貓特徵，甚至出示合照，就能證明小貓是其寵物，即使抱貓男當時不知情暫時託管貓隻，但只要貓主現身，對方就要把小貓物歸原主，否則構成盜竊罪名。

如果有人辯稱指貓主任由貓隻離開店舖，或現場環境惡劣不適合養貓，所以不肯還貓，是否合理？陸強調貓隻沒有傷痕，而且天性喜歡隨意走動，所以不會構成虐畜，奉勸對方最快歸還貓隻。

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至於該對通知其他人帶走貓B的男女，陸指出，其實他們出於好心，將貓交由有照顧動物經驗的人士處理，只不過所託非人，所以他們不會涉及串謀盜竊或相關罪名。