旺角女人街排檔賣冒牌貨　LV袋低至300元　海關檢$30萬貨拘女檔主

有「女人街」之稱的旺角通菜街有多個排檔售賣各式各式貨物，當中更有無牌貨！海關在商標持有人的協助下，今日（7日）到女人街採取突擊行動，拘捕一名攤檔女負責人，同時破獲一個無牌物品儲存倉庫，檢獲超過2,300件冒牌物品，包括多個著名名牌的仿製手袋、皮具和手機配件。



海關檢獲的證物中，冒牌手袋不乏「名牌」貨，包括LV、Chanel、Christian Dior，售價由300至1000元不等。（林振華攝）

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根據海關檢獲的證物，冒牌手袋包括LV、Chanel、Christian Dior等「名牌」，售價由300至1,000元不等。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組第一隊調查主任楊樂銘交代案情指，關員早前進行巡查期間，發現市面有小販攤檔售賣懷疑無牌物品，經深入調查後，在商標持有人的協助下，關員今日採取行動，突擊搜查旺角通菜街多個固定和流動小販攤檔，同時破獲一個無牌物品的儲存倉庫，檢獲超過2,300件冒牌物品，包括手袋、皮具和手機配件，市值約30萬元，以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕一名52歲攤檔女負責人。

海關經初步調查後，相信涉案攤檔經營一段時間，主要處理遊客生意，相信她和無牌物品的儲存倉庫沒有直接關係，將她帶返海關總部作進一步調查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

楊樂銘又說，海關在聖誕和新年期間繼續加強巡查，並會採取行動，嚴厲打擊售賣無牌物品的活動，提醒消費者應該光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，可向商標持有人或代理商查詢，商戶採購物品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬於嚴重罪行，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年，市民可以致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。