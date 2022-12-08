屯門奪命工傷│回收場負責人遭工字鐵砸頭斃命　遺兩年幼子女

屯門發生奪命工業意外。今日（8日）下午4時許，浩洋街望后石一個廢料回收場內，一名中年男子被巨型鐵塊砸中頭部受傷，當場重創陷入昏迷，由救護員送往屯門醫院搶救，惟其後傷重不治。據了解，死者為52歲男子吳瑞輝，是該回收場的負責人，與妻子育有兩名年幼子女，分別是9歲兒子及12歲女兒。

據悉，事發時一輛吊臂車駛入回收場，正準備在車身兩側放下「支重腳撐」固定車身，以便卸下重物，惟懷疑操作失誤，司機只放下右側的腳撐，左邊沒有支撐下，吊臂車突然向左翻側，擊中旁邊等建築廢料，廢料中的重型鐵支擊中吳男，他頭部重傷昏迷，送院搶救後證實不治。事發後，翻側的吊臂車疑漏油致車身起火，需召消防到場撲救。警方正在現場調查事故成因，案件列作工業意外處理。



事發時有吊臂車正準備放下「支重腳撐」固定車身，懷疑操作失誤，吊臂車突然翻側。（林振華攝）

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勞工處發出新聞稿表示，現正調查今日下午在屯門發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡，勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

根據發展局建造業議會資料，吊運安全手冊列明流動起重機停留地點需為穩固的地面，並足夠承托負荷物的重量，而且不應有任何人在吊運路線下經過。使用前，吊重時起重機支重腳撐須完全伸出。