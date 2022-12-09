車CAM直擊︱機場的士無拉手掣釀三車串燒　男子慘被夾成三文治

網上流傳一段行車記錄儀影片（車CAM），片段顯示，上周日（4日）晚上11時27分機場的士候車區，一名的士司機在車尾箱擺放乘客行李時，後方的士突然衝前，將他如三文治般夾在兩車之間，同時又被塌下的車尾冚砸中。途人及機場職員見狀立即協助倒車救出司機。



+ 5

由車cam可見，事發時一名司機正替兩名男女乘客將行李放入車尾箱。不料身後的士突然衝前猛撞其車尾，將他夾在兩車中間，撞擊下亦令車尾冚塌下打落他的頭部。在場人士見狀連忙協助，其中女乘客拉高尾冚，一名男途人嘗試推開後上的士，最後喝叫司機倒車，才令傷者脫困。

《香港01》就車cam內容向警方查詢，警方表示，案發於上周日（4日）晚上11時半左右，機場的士候車區有一名的士司機懷疑未拉手掣鎖停的士便離開，其間的士懷疑溜前，撞到停泊前方的一輛的士，並將它推前，最終撞到最前方的的士，釀成三車串燒，並夾住站在車尾放行李的男司機。

受傷姓陳（51歲）的士司機雙腳被夾傷，清醒被送北大嶼山醫院治理；中間的士上一名乘客膝蓋痛，無大礙無需送院；懷疑無拉手掣肇事的李姓司機，事後在場助查。