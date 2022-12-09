吉野家MMA|兩婦扯髮「兜錘窩面」　店員做和事佬事敗　食客照排隊

網上今日（9日）瘋傳一段慈雲山中心兩婦打架影片，片長僅25秒，顯示兩名中年女子在一間吉野家收銀機前大打出手，一名短髮女一直拉扯另一名女子頭髮，其間施「連環拳」，不斷「兜錘窩面」，對方毫無還擊之力，一直捱打。吉野家女店員做「和事佬」，多番居中調停無果，一臉無奈。其間，有食客懶理繼續排隊點餐，也有不少街坊「食花生」。據了解，事發於數日前，該店今日如常營業。



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事件中的主角分別為兩名中年女子，其中一名黑色短髮女身穿粉紅色風褸，只見她一手緊抓一名啡髮女子的長髮，右手則接連揮拳，拳拳「兜錘窩面」，其間左腳亦起腳，連踢啡髮女胯下。

而身穿裙子的啡髮女，一直捱打處於劣勢。而拉扯期間，短髮女被推撞至旁邊顯示餐牌的電子螢幕，螢幕亦因此移位，不過短髮女沒有罷手，繼續出拳打頭。過程中，身穿黑制服的吉野家女店員則一直居中調停，一度嘗試伸手捉短髮女右手，試圖阻止她繼續出手。不過女店員屢勸不果，無奈不已。片段有一把聲音旁述，懷疑是拍片者，不斷叫囂﹕「嘩！嘩！嘩！世紀戰場！」

片中可見商場及食肆內均人來人往，有食客圍觀助興指「好識打架…...」，亦有食客懶理，繼續排隊。片段尾聲一名身穿運動校服的小學生，亦嘗試加入「戰場」伸手勸交，惟沒有作用。

事發於慈雲山中心吉野家。（領展網頁圖片）

事件懷疑發生於慈雲山中心內的一間吉野家，《香港01》記者曾以顧客身分，致電其分店了解店舖有無受事件影響，是否正常營業，店員承認幾天前店內曾有打架事件，現時照常營業。

不少相信是慈雲山街坊的網民看過影片後，亦指事件發生於數天前，透露該名女職員疑亦有受傷，「原來打交呢件事，係早兩日前發生嘅！做勸交靚女經理，也被人推到埋牆角，佢都有少少痛，但幸冇大礙！」，並指事件最終驚動警方調查，「聽說真係紅衫女士，大獲全勝，打到對家爆缸，結果報警收場！」