內地男來港轉機中電騙　匿網吧斷聯繫　騙徒扮綁匪勒索父母70萬

再有內地人在港誤墮假冒官員騙局，20歲內地男生來港等轉機及旅行，短短五日被騙徒耍得「氹氹轉」。事主來港開通電話卡後，先後收到自稱「衞生署」及「內地公安」人員來電，令他誤信捲洗黑錢案，將個人資料全數交出，昨晚更配合騙徒指示，徹夜匿藏在網吧，斷絕一切聯繫，騙徒則假扮綁匪，向其身在內地的父母勒索70萬元。所幸父母機警，拒付贖金，暗中向香港警方及內地公安求助。

西九龍總區重案組接手調查，花近20小時追查事主下落，終在旺角街頭找到他，惟他猶如被「洗腦」，拒信軍裝警員的身份及其說話，即使人員出示委任證仍抱有懷疑，直至他被帶回警署及與父母通話，才知自己被騙，幸事件中他沒有任何損失。



事主收到自稱「衞生署」及「內地公安」人員來電，令他誤信捲洗黑錢案。

消息指，案中事主為一名20歲內地男子，於澳洲讀大學。他12月準備回鄉過聖誕，途中在本月5日來港停留等待轉機及旅遊，原計劃今日（10日）回中國成都。當日他甫下機，便購買一張電話預付卡作上網之用，沒料到開通不久，旋即收到自稱「衞生署衞生防護中心」人員來電，對方操普通話，指事主違反隔離令及曾身處高危地方，要求他留在酒店，不可與外界接觸，包括不可以與家人聯絡，騙徒便利用這段時間索取事主個人資料及家庭背景。

其後，再有一名自稱「內地公安」的陌生人來電，指事主涉及洗黑錢罪行，要求他證明清白，支付保證金及交出個人資料，包括拍攝一些影片、交出銀行卡及信用卡資料等。事主不虞有詐，將資料交出，但沒有支付任何金錢。

至昨日（9日），騙徒要求事主離開酒店，交出微信帳號詳情，並找一間網吧過夜，其間不准與任何人聯絡，事主亦依言照辦。騙徒則趁機與事主父母聯絡，訛稱綁架了事主，並展示事主的影片及個人資料，勒索70萬元贖金。父母聞言頓起疑心，拒付贖金並報警求助。

由於案件懷疑涉及綁架，西九龍總區重案組於當日晚上7時許接手調查，立即動員在茫茫人海中追查事主下落。調查發現，事主當日下午4時半在佐敦一間酒店單獨退房後，攜同行李在旺角一帶遊蕩，後來按指示到一間網吧通宵逗留。

至今午2時許，軍裝警員在旺角街頭尋獲事主。他起初拒絕相信警員的身份，亦不相信自己受騙，直至他被帶回警署協助調查，與父母取得聯絡後，始知自己一直被騙徒愚弄，惟幸事件中沒有任何金錢損失。警方正調查事件，暫無人被捕。

▼18歲內地女學生墮騙局，拍片助騙徒勒索父母500萬▼



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女事主滿身茄汁的影片截圖。（林振華攝）

本港經常有內地年輕人墮電話騙局，西九龍總區重案組於10月亦偵破一宗同類騙案，案情相當離奇。案中18歲女事主於一年前於網上結識一名自稱「上海公安」男子，雙方建立情誼，後來對方聲稱她牽涉刑事案件，多次要求她抄寫悔過書及匯款25萬元脫罪。父母知悉後安排女兒退學回內地，後來女事主再收電話，要求她參與「秘密行動」，自拍偽裝自己被囚禁的相片及影片，用茄汁打扮成滿身鮮血，並發送給匪徒作行動之用。騙徒則將影片傳送予女事主父母，要求支付500萬元人民幣贖金。警方經22小時的追蹤後，發現女事主在聲稱被綁架期間，仍能在尖沙咀區自由行走，其後於旺角區尋獲鄒女。

女事主知悉遇騙後，曾出席警方記者會，親述墮騙徒陷阱的經過，呼籲所有來港人士不要輕信陌生電話內的人，不要隨意透露自己的身份資料、家庭資料，也不要隨意點開陌生的網上連結，一旦遇上問題，要向家人、朋友及警方求助。

西九龍總區防止罪案辦公室黃美愉總督察（左）、警方西九龍總區刑事總部鍾雅倫警司（中）及西九龍重案組一隊羅啟賢高級督察（右）當日交代18歲女遇騙案情。（林振華攝）

▼警方早前分享打擊電話騙案行動，呼籲市民小心騙案▼



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警方表示，高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1） 任何自稱內地政府或執法機構，並要求受害人交出銀行或個人資料，均為詐騙；

（2）任何經電話自稱內地政府或執法機構，並要求受害人開設一個銀行賬戶以證清白，或要求受害人進行資產審查，提及保密協議條款或要求轉帳匯款，均為詐騙；

（3） 香港警方、內地政府或執法機構及均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式進行筆錄口供，亦不會透過相關渠道發出通緝令，上述情況均為詐騙；

（4） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均為詐騙；

（5） 如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢