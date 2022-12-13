113公斤可卡因分拆夾入紙皮　總值近1億元　男子涉販毒被捕

警方拘捕一名38歲男子涉嫌販毒，檢獲113公斤可卡因，總值9,750萬元。歹徒將可卡因分拆成一小包，精心製作夾在紙皮內逃避執法人員追查。



毒品調查科行動組高級督察吳嘉倫交代案情稱，警方根據線報展開調查，得悉犯毒集團在元朗宏業東街一個工業大廈單位闢做毒品儲存倉庫，昨日（12日）下午4時半，埋伏探員發現一名男子由單位走出，將他截查，結果在單位內的13個紙皮箱內檢獲共2,512包可卡因，隨即將他拘捕。疑犯姓樊38歲，報稱無業，警方落案控以一項販毒罪，明天在屯門裁判法院提堂。

犯罪集團於本月初開始運作，檢獲的毒品全部用炭紙和金屬紙質包住，再外加紙皮封住，目的是避過入境時的X光偵測。運載的紙箱全部印有南美地區產品的字樣，由南美經香港入境後，再安排送到市區單位分拆，拿出可卡因，然後進行分銷。

警方相信已成功將全數可卡因堵截，沒有流入市場，檢獲的毒品價值9,750萬元。犯罪集團有黑幫背景，而以疑犯一人去處理包裝該批毒品，估計需時超過10小時，目的是增加執法人員的偵查難度。

警方呼籲任何人士切勿以身試法，犯毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬元。