葵青百歲人瑞慘墮電騙案　警破4案拘9騙徒　涉款10萬元

近日電話騙案猖獗，當中以「猜猜我是誰」假扮家人、訛稱捲入刑事案件而要求保釋金的手法較為常見。葵青警區就於11月下旬起，在各大公共屋邨的行人通道和升降機內，張貼防騙單張，以提升市民的防騙意識，當中有受害人留意到單張後，懷疑自己被騙於是報警。葵青警區過去兩周，就區內4宗涉及10萬港元的案件拘捕9男，不排除他們因「搵快錢」心態而被詐騙集團利用。



葵青警區人員近日偵破4宗類似案件，受害人年齡介乎83至100歲，合共損失逾10萬港元。當中，就有受害人在屋邨升降機留意到防騙單張，懷疑自己被騙，於是致電葵青警區報案室求助。葵青警區特遣隊人員隨即採取拘捕行動，成功阻截騙徒上門索取騙款，預防受害人被騙。

經深入調查，過去兩周就上述4宗案件，同區探員共拘捕9名男子，年齡介乎17至41歲。當中7人分別被控「串謀訛騙」，其餘2人仍被調查中。案件由葵青區重案組繼續跟進，警方不排除他們因「搵快錢」心態而被詐騙集團利用。

葵青警區一直重視相關案件，提醒市民收到可疑電話時，要「停一停，諗一諗」。市民懷疑被騙時要保持冷靜，有需要時致電家人核實，切勿交出任何金錢予陌生人。如有懷疑，請即致電999求助。