元朗貴價私樓破獲毒品倉　海關檢$220萬毒品　18歲男及17歲女被捕

香港海關今日（13日）下午在元朗大棠路一個私人屋苑進行緝毒行動，搗破以貴價私人屋苑單位作掩飾的毒品分銷儲存倉，行動中拘捕2名男女，分別是18歲男子及17歲少女，並在男子報稱位於天水圍的住所中起回部分毒品。海關人員在元朗及天水圍共檢獲約1.2公斤懷疑霹靂可卡因及2.2公斤懷疑大麻花，估計毒品總市值約220萬元。



毒品調查科第三組調查主任方子洋表示，海關人員今日於該元朗屋苑範圍內，截查一名18歲男子，並於其手持紙袋中，檢獲約1公斤的懷疑霹靂可卡因，隨即將男子拘捕。其後，人員押解男子到其所租用的上述屋苑單位中調查，再搜獲約550克懷疑大麻花及一批包裝工具，人員逐將單位內的一名17歲女子拘捕。人員其後再到男子報稱位於天水圍的住所中調查，亦檢獲約1.6公斤懷疑大麻花，以及約160克懷疑霹靂可卡因，檢獲毒品總市值約220萬元。

方子洋續指，兩人均報稱無業，兩人關係仍然調查中，當中男子有三合會背景，而涉事私人屋苑單位相信由被捕男子於本月初開始租用，單位主要用作毒品儲存倉、包裝、分銷用途，毒品供應本地市場，案件不排除有更多人被捕。

香港海關昨日（13日）在元朗和天水圍檢獲共約1.2公斤懷疑霹靂可卡因及2.2公斤懷疑大麻花，估計市值約220萬元。

海關留意到，近期販毒集團利用守衛森嚴的貴價私人屋苑進行販毒，以圖增加執法難度。海關重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。