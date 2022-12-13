網片瘋傳｜元朗紅Van避塞車駛入輕鐵軌　54歲司機涉危駕被捕

網上今日（13日）瘋傳一輛紅色小巴在元朗懷疑遇上交通擠塞，直接駛入輕鐵路軌越過車龍，全程暢通無阻，但在輕鐵大棠路站候車的乘客則一臉愕然，目送小巴離開。

警方表示，留意到網上流傳一段短片，片中有一輛公共小巴於今日中午時分，在青山公路-元朗段行駛期間，越過地面石壆駛上鄰近的輕鐵大棠路站（屯門方向），並於路軌上行駛。警方於同日晚上以「危險駕駛」罪拘捕一名54歲涉案男司機。



警方呼籲，市民如有相關資料提供，請致電 3661 3800，與新界北總區交通部聯絡。同時，警方重申，上述罔顧法紀的駕駛行為，嚴重危害其他道路使用者的安全，警方必定嚴正執法，絕不姑息。違例者有可能被控「危險駕駛」罪，最高可被判監禁3年、停牌最少6個月及罰款25,000元。

一輛紅van駛入輕鐵路軌，不少目擊市民嘩然。（網上影片截圖）

該片段引起網民熱議，笑稱﹕「路係人行出嚟嘅」、「呢啲就係靈活變通」、「大地任我行」；有人亦戲稱小巴沒有在輕鐵站停車載客，「仲飛站添」；也有人認為小巴司機的做法違法，「MTR洗唔洗檢查下，一陣又有外物令佢移位」、「警方應該做嘢啦送呢個司機 一程，應該要吊銷個駕駛執照啦，如果有輕鐵，一定好大鑊，警方一定嚴厲執法，唔好畀呢啲司機再害人啦」、「有冇再痴線啲呀，點可以唔1823？」