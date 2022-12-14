被指涉ifc超市盜竊　前藝人「神獸天使」劉蔚萱澄清：唔關我事！

無綫電視（TVB）前藝員、屬「神獸天使」成員「嘴刁鵰」的劉蔚萱（Jenny），淡出幕前多年後，昨晚（13日）被指與一宗盜竊案有關，遭警方拘捕。據了解，昨晚中環ifc的超級市場發生一宗盜竊案，有人偷取價值約1800元的蔬果及食品，保安員揭發及報警，被捕女子姓劉，現年34歲，報稱是自僱人士。《香港01》根據消息人士提供的資料，被捕人的姓名與年齡均與劉蔚萱脗合。

有關報道刊出後，劉蔚萱主動聯絡《香港01》，強調並非涉案人士，「完全唔關我事，唔係我嚟，嗰個時間無去過嗰度，亦都唔知發生乜事」。她表示是收到朋友傳來報道查詢，才知被指誤會盜竊，又指自己已淡出娛樂圈多年，只望平靜地過生活，故希望作出澄清，並稱會考慮報警還自己清白。



劉蔚萱曾於綜藝節目《五覺大戰》成為「神獸天使」成員，綽號「「嘴刁雕」，因長相甜美加上打扮性感，因而為人熟悉。（網上圖片）

中環ifc的超級市場昨晚發生盜竊案。（香港01記攝）

曾遭導演虐待 膠袋裝田雞笠頭撼埋牆

翻查資料，劉蔚萱早年於加拿大滑鐵盧大學畢業後回港，2010年曾經以香港代表身份參選國際旅遊小姐，至2011年參選香港小姐落選，隨即入讀無綫電視藝員訓練班，畢業後簽署代理人合約，成為無綫旗下藝人。

劉蔚萱曾於綜藝節目《五覺大戰》成為「神獸天使」成員，綽號「「嘴刁雕」，因長相甜美加上打扮性感，因而為人熟悉。（網上圖片）

2011年，劉蔚萱於綜藝節目《變身男女Chok Chok Chok》中飾演Chok之天使「棉花糖」；2012年，她於綜藝節目《五覺大戰》成為「神獸天使」成員，綽號「「嘴刁雕」，因長相甜美加上打扮性感，因而為人熟悉，此後極速走紅。

劉蔚萱接拍劇集《心路GPS》期間因不斷NG，終惹怒導演張永豪，張以裝有田雞的塑膠袋套住她的頭，再將她「撼頭埋牆」，劉蔚萱嚇至當場流淚作嘔。（網上片段截圖）

劉蔚萱之後接拍監製李豔芳作品《心路GPS》，飾演區可兒一角，其間鬧出懷疑虐待事件。據知有場戲是飾演收數佬的楊潮凱向劉蔚萱施襲，令她流血入院，但劉蔚萱因演技不佳，連場NG，終惹怒導演張永豪。張永豪以裝有田雞的塑膠袋套住她的頭，再將她「撼頭埋牆」，劉蔚萱嚇至當場流淚作嘔。

後來「受虐」片段曝光，劉蔚萱曾出面指導演做法無不妥，監製李艷芳則稱當時亦有在場，覺得導演教戲並不過火。不過，張永豪其後就事件作出公開道歉，無綫也向他發出警告。

劉蔚萱在懷疑被虐事件後一度成為傳媒追訪對象，但她未有繼續留在娛樂圈發展，於2014年離開無綫電視後，現已淡出幕前多年，沒有參與演藝工作。