西貢美容院突結業　海關接52宗投訴涉110萬元　59歲女董事被捕

西貢一間美容公司在今年9月突然宣布結業，海關其後共接獲52宗有關該美容公司的投訴，涉及約110萬元的美容合約，其中一宗損失高達6萬元。經調查後，海關今日（14日）展開行動，拘捕涉案公司的59歲女董事，她涉嫌於銷售美容服務時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。



海關版權及商標調查科（不良營商手法調查第二組）高級督察李志豪表示，海關早前接獲多名市民舉報，指一間位於西貢、已經營20年的美容公司，未能提供顧客已購買的美容服務。海關人員隨即展開調查，發現該美容公司於9月22日突然宣布結業，但結業前仍有推銷療程。已購買預繳美容服務的顧客因而無法使用有關服務，而該美容公司亦未有向顧客退還款項及另作安排。

李志豪指，截至今日（14日），海關共接獲52宗有關該美容公司的投訴，涉及約110萬元的美容合約，其中一宗損失高達6萬元。他又說，海關一直高度關注事件，並成立專責隊伍展開調查，目前已成功聯絡所有舉報人，並逐一了解每個個案的詳情。

經跟進調查後，海關人員今日（14日）採取執法行動，以不當地接受付款的罪名，拘捕涉案美容公司59歲的唯一女董事，她現正保釋候查。

李志豪表示，案件仍在調查當中，公司結業前的營運及財政狀況、有無一些不尋常的銷售活動，將會是調查方向之一。他強調，根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關亦提醒，消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。