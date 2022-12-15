西灣河私家車違泊擋巴士轉彎捱罵　網民斥自私精　46歲司機被票控

網上流傳一段短片，指上周六（12月10日）晚10時許，有私家車違例停泊於西灣河太康街馬路上，半個車身佔據在斑馬線上，該處靠近轉彎位，結果令一輛2A線新巴無法轉彎駛入。

警方稱，留意到近日於網上流傳的影片，片中一輛白色私家車於當晚違例停泊於太康街的馬路上，造成交通阻塞及引起路人的關注。港島總區交通部交通調查組主動對該事件作出跟進調查，已經迅速對涉事的46歲姓吳男司機以「沒有遵從道路標記」作出票控。



有自私私家車主上周六（12月10日）晚10時許違例停泊在太安樓外太康街馬路上，一半車身更「騎」在行人過路處，而且該處靠近轉彎位，結果令一輛2A線新巴不夠位轉彎駛入。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

早前一名網民於fb群組「筲箕灣西灣河關注組」發文貼出照片及影片，照片中該輛往耀東邨的2A線新巴駛至私家車車尾，發現不夠位轉彎後，只能停車待私家車駛走。

網民於帖文寫道，「眾街坊一齊怒剷自私精」，影片中可見到車主坐在私家車內與車外3名年輕男街坊指罵，聽到有把男聲喝斥「喺度嘈喧巴閉，走啦X樣，X你老母，成架垃圾」。其間有名女子於左邊車門上車，有網民就留言稱是車主女友，「為咗等條女，個老母俾人問候數十次」。

網民紛紛批評，「騎住斑馬線停係咩玩法？」、「停正喺過馬路位，絕對係抵鬧」、「揸住部爛X Jazz就巴乜閉咁」、「揸啲垃圾車以為自己大帝」、「其實揸咩車都唔係問題，品格最重要」、「唔好走，真係唔好走，等警察嚟拖埋車先走啦，笨X」、「成日都係有班on司機停呢個位俾人X，第一次去太安樓？」、「有消防車、救護車要行都俾佢塞X住啦！真係自私！」。

根據運輸署《道路使用者守則》，駕駛者不得於「斑馬線」、「綠色人像」過路處及劃上雙黃實線的地方停車。根據《道路交通（交通管制）規例》第59條，沒有遵從交通標誌及道路標記可被抄牌，罰款450元。