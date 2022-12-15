廟街煲仔飯店太子女遭圍毆　憂襲擊升級促警調查﹕唔知幾時攞刀

油麻地一間廟街老字號「興記」煲仔飯店發生襲擊案。昨（14日）夜近11時許，「興記」2名「太子女」在工作期間被3名惡煞施襲圍毆，該3人逞兇後欲逃走，其中一人被食肆職員制服。警方接報到場調查，以涉嫌「普通襲擊」拘捕該名姓周的男子，他報稱胸口及膝頭受傷，連同2名遇襲的女職員送院治理。 案件現交由油尖警區刑事調查隊跟進，事件中仍有2名涉案男子在逃。



其中一人被食肆職員制服，其後被警方拘捕。（受訪者提供）

受傷的女事主陳小姐今（15日）接受《香港01》訪問指，昨（14日）夜近11時許，她正在舖外工作期間，突然有3名兇神惡煞的大漢衝向她，不由分說揮拳襲擊陳女，向她的臉和頭猛打，之後再猛踢她的身體，她一度暈眩在地，需途人急救。而同在店工作陳小姐的妹妹及堂弟亦被圍毆，陳小姐指妹妹一度被「捉住個頭撼落地」，頭部亦受傷。而堂弟的傷勢最輕，不用送院留醫。陳小姐指，近月多次與附近一間新開張年多的食店，為門外擺枱及「嗌客」問題有許多磨擦，她懷疑因此遇襲。

被捕男子(右)送院治理。

她續指，近來「興記」被不同手法滋擾，例如家中七旬長輩遭圍罵，店舖被淋白油、紅油，亦有人疑假扮食客投訴食物不乾淨，並在店內翻桌滋事等。惟滋擾事件一再升級，陳小姐實在忍無可忍，無奈道：「佢今次就話搵人打我，唔知（佢）幾時攞刀。」

襲擊事件後，陳小姐腦部及頭部受傷，而且左腳乏力，留醫一晚後獲准出院。她亦感到十分無辜，直指事態嚴重，「我哋（興記）50年老字號，咁多年都無事」，質疑為何附近有新店開張後便禍事連連。她希望警方對事件有全面調查，盡快拘捕其他施襲者。

女事主陳小姐受訪，講述遇襲經過。（香港01記者攝）

興記煲仔飯有超過50年歷史，以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢較便宜，最平約40至50元已有交易。煲仔飯款式繁多，既有傳統亦有新派煲仔飯，招牌的有章魚雞粒飯、黄白鱔飯、鹹蛋牛肉飯，以及人氣的炸蠔餅。