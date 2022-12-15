涉供侵權「K歌」牟利　海關突擊搜6間派對房間和餐廳　9男女被捕

市民喜歡唱歌消遣，惟「K歌」亦要付版權費，海關發現有營業場所提供侵權歌曲給顧客「唱K」牟利，今日（15日）動員約100人突擊搜查九龍和新界6間派對房間和餐廳，總共拘捕9人，行動中檢獲18套卡啦OK機和一批影音器材，市值約60萬元。



海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組第3隊高級調查主任周麗雯交代案情，指海關一直留意市面情況，經情報分析和得到版權持有人的協助，鎖定多間派對房間和餐廳食肆，今日（15日）展開代號「喜鵲」行動，動員約100人，突擊搜查尖沙咀、葵涌、荃灣和觀塘共4間派對房間和2間餐廳食肆，涉嫌在業務過程中管有和提供懷疑侵權卡啦OK歌曲給顧客使用，涉案派對房間利用社交平台宣傳推廣業務，費用包括使用場地的娛樂設施包括卡啦OK機，經營人士起初只會提供派對房間所屬區域，直至收到全部費用或訂金才會透露詳細地址，相信部分派對房間企圖逃避海關執法，至於涉案餐廳設有獨立房間，最低消費1,600元，每間房都有卡啦OK機。

關員在行動中檢獲18套用作播放懷疑侵權歌曲的卡啦OK機和一批影音器材，市值約60萬元，一部機有多達8萬首懷疑侵權歌曲，關員拘捕5男4女，年齡介乎25至67歲，涉嫌違反《版權條例》，當中3名被捕人是處所負責人，其餘人則是店員，案件仍在調查中，行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組第3隊高級調查主任周麗雯交代案情。（林振華攝）

周麗雯強調，根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年，提醒營商人士必須遵守《版權條例》，如有需要在業務過程中使用音樂視像紀錄，可向版權持有人查詢相關事宜。

海關繼續嚴厲執法，打擊不同層面的侵權活動，市民亦應尊重知識產權，切勿光顧提供侵權歌曲的派對房間和餐廳，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。