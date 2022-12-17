西區警區8天偵破24宗騙案　涉款8810萬元　 27人被捕最細19歲

西區警區刑事部一連8日（11日至17日）進行代號「刺風」（SPIKEWIND）的打擊騙案行動，成功偵破24宗騙案。其中騙案種類繁多，包括網上情緣、網上求職、低息貸款、網上購物、假冒執法人員、猜猜我是誰等，共涉及款項約8,810萬港元。在連串行動中，警員共拘捕14名本地男子、10名本地女子及3名非華裔女子，年齡介乎19至76歲，涉嫌以欺騙手段取得財產。另外，兩名分別18歲及36歲的本地男子， 則涉嫌「洗黑錢」被捕。人員亦在區內派發宣傳單張，提醒市民對騙案提高警覺。



西區警區一連8日偵破24宗騙案。（資料圖片）

警方提醒市民虛擬世界並非無法可依。市民切勿心存僥倖或貪圖小利，以為可在網上世界隱藏身分或以虛假身份從事不法活動。作傀儡戶口的持有人，用自己的銀行戶口處理來歷不明嘅款項，會干犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》下的洗黑錢罪，最高可被判處監禁14年。

「守網者」網站截圖。

此外，警方為打擊網絡詐騙而設的「守網者」網站新增搜尋器，市民輸入可疑來電、電郵後，便可得知有關資料曾否涉及騙案，減低受騙的機會。市民如有疑惑，亦可致電防騙易18222查詢及尋求協助。