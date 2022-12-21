將軍澳女子用石頭砸爆巴士門　影片瘋傳警列刑毀：正追緝涉案女子

今日（21日）中午社交網站瘋傳影片，顯示將軍澳一名沒戴口罩女子，懷疑因未能趕上巴士班次，於是追趕已離站巴士，其後一怒之下，拾起路邊石頭向巴士上客車門大力一砸，車門頓時出現大窿，玻璃碎遍滿地上，載着大量乘客的巴士需停駛，女子則離開現場。

警方表示，今早7時許，接獲一名35歲姓嚴巴士車長報案，當時他正駕駛694號巴士線往翠林邨方向行駛，駛至寶林北路寶翠公園對開因交通燈號而停車，突然有一名女途人從後衝上，用石頭砸穿車門玻璃，其間亦不斷用手拍打車身，事件中無人受傷。

警員接報到場，未有發現涉案女子，將案件列作「刑事毀壞」處理，將軍澳警區刑事調查隊第三隊接手調查後，暫未有人被捕。警員現正追緝一名涉案女子，一名年約60歲的女子，案發時身穿灰色上衣及紅色褲。



記者今晚再到案發現場查看，發現路邊仍遺有大量破璃碎未清理，距離巴士站大約10米，相信巴士剛載客駛離車站後，在燈位前停車等候燈號時被砸爆車門。

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有網民今早（12月21日）於Facebook群組「將軍澳主場」上載多段影片，直指要「公審條八婆」，「唔戴口罩又遲到唔甘心司機唔畀上，就拎石頭掉咗2次玻璃，成車陪你喺度遲到」。

網民街坊看過影片都感到憤怒，斥責大媽自私，應該嚴懲，「自己上唔到，就要成車人陪佢一齊遲到，真係好自私」、「呢啲人應該判佢以後唔可以坐巴士」、「刑事毁壞，報警，可判監」、「準備坐監」、「影到個樣實拉到啦，乖乖地自首好過」。也有網民認為，如果追不到巴士，「其實跑去下一個站先係正確答案」，不應用暴力發泄。