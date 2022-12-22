警搗上水3000呎大麻種植場　港男聘越南籍農夫種$1400萬大麻植物

警方在上水搗破一個面積3000呎大麻種植場，檢獲共991棵、共重約84公斤大麻植物，市值約1400萬元，以及一些培植大麻的工具。警方以「栽植大麻植物」及「販毒」罪拘捕兩名男子，年齡分別為29及25歲，包括一名報稱地盤工的本地主腦，以及一名擔任農夫的越南人。



毒品調查科行動督察朱紹麟表示，犯罪集團根據大麻的生長速度，將種植場分設3個區域安放並以作監控，分別為幼苗區、稍為成熟的苗、收成區，內裏更設有3個臨時搭建的帳幕。他表示，種植場內設有多個儀器協助集團進行種植，例如因設有強力紫外光燈，種植場內有遮光布以聚集陽光。此外，亦有各式各樣的營養液注入大麻植物；以及設有二氧化碳機，以幫助大麻排放二氧化碳，協助大麻急速成長。由於集團設有溫度及營養液控制，警方指該大麻種植場是相當有規模和有系統，相信集團以租用車場作種植場是為掩飾其犯罪行為。

該大麻種植場位於上水粉錦公路營盤村33號一個倉庫。據了解，被捕人在外國網上購買大麻種子，種植場運作約2至3個月，未成功出貨即被警方搗破。

毒品調查科行動督察朱紹麟表示案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。（馬耀文攝）

警方昨日（21日）展開打擊毒品行動，經線報及深入調查，搗破一個位於上水營盤村約3000呎的大麻種植場，檢獲共991棵，共重約84公斤大麻植物，市值約1400萬元，以及一些培植大麻的工具。種植場內兩名男子當場被捕，其中29歲姓吳的本地被捕男子，報稱地盤工人，相信是犯罪集團主腦；而25歲，譯音姓黎的越南籍被捕男子，報稱無業，相信是被聘請作農夫，負責長期打理種植場。

兩名被捕男子現正被扣留調查，警方將以「栽植大麻植物」及「販毒」落案起訴二人，明日（23日）會在粉嶺裁判法院進行提堂。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

根據警方現時檢取的大麻數量及種植場的規模作推算，相信集團可以在一年內生產792公斤大麻。警方相信，當大麻成功種植後，集團會將大麻販賣到本地市場，成功販賣的話，市值將會達到1.4億元。警方指，該集團自2至3個月前起開始運作，惟出貨前已被警方搗破種植場，阻截毒品流入市場。根據調查，警方相信犯罪集團於外國網站購買大麻種子，繼而自行培植。警方將會化驗大麻種子，並交由法庭處置。

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另外，集團為降低成本，以在海外購買種子放入自己的種植場進行種植，並自行購買設備進行種植。種植場毗連民居，內設強力設備包括有高能量太陽燈，警方更發現種植場內電線胡亂安放，有造成漏電及火警的危險，對於集團不負責任的行為表示譴責。

同時，警方留意到，犯罪集團為逃避警方追查及加強警方執法困難，集團選址為較偏遠地方，並聘請持「行街紙」人士去管理種植場。

朱紹麟呼籲，市民如果留意到周圍有強烈草青味，或發現懷疑儲存毒品的倉庫，應盡快與警方聯絡。警方表示，種植大麻為嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，種植大麻一經定罪，可判處罰款10萬元及監禁15年，市民切勿以身試法。