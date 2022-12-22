海關查西班牙空運來港錄影機　檢獲$3500萬K仔

海關在機場抽查一件由西班牙空運抵港、報稱載有視像錄影機的貨物內，發現60公斤、市值3,500萬元的氯氨酮（俗稱K仔），現正追查寄貨人及收貨人，暫時無人被捕。



部份攝影器材內藏有共60公斤、市值3,500萬元的氯氨酮（黃偉民攝）

海關機場科空運貨物組督察吳顯林稱，機場科人員透過風險管理及資料分析，揀選一批由西班牙寄出、報稱載有119部共重239公斤的攝影器材的空運貨物作檢查。他解釋，揀選準則是根據最近的風險指標，包括地區、寄件人及收件人的資料等等；加上空運大量攝影器材比較不尋常，懷疑有人魚目混珠偷運毒品。

而在X光機檢查下，該批器材有不尋常的陰影，另外也有其他可疑之處，包括：部份器材較重；應該是通窿的散熱位置被膠紙封住；螺絲位有重新釀嵌痕迹。關員於是將它拆開，結果發現藏有共60公斤、市值3,500萬俗稱K仔的氯氨酮，隨即將貨物轉交海關毒品調查科跟進。

視像錄影機內藏有共60公斤、市值3,500萬氯氨酮。（黃偉民攝）

海關毒品調查科高級調查主任邱健偉稱，調查人員分析提單上收貨人和寄貨人的資料，發現都是個人申報，沒有任何公司資料。對於一批如此龐大的貨物，卻沒有公司登記是不尋常的。

收貨地址是位於荃灣的工廠單位，是一間經營冷凍食品出入口生意的公司。其間一名相信與犯毒集團有關的男子，曾經要求更改收貨地址，但最終他沒有出現，並失去聯絡。海關懷疑有人盜用正常業務的公司資料，以逃避海關的檢驗和揀選；案件仍在調查中，不排除有人被捕。

邱健偉相信，檢獲的K仔是供應本地市場，在聖誕新年長假期出售。海關呼籲物流公司如發現有可疑客戶，例如無緣無故更改地址，可致電海關舉報熱線2545 6184，或電郵到海關。