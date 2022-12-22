98人涉提供戶口洗黑錢被捕　警司感詐騙電話普遍：記招前都收到個

新界南總區刑事部採取代號「淺岸」的打擊科技罪案科技罪案行動，拘捕98名傀儡戶口持有人，涉嫌清洗74宗網上騙案的犯罪得益，涉款3,800萬元。警司陳志昌在記者會上分享自身經歷，有感電話騙案普遍：「自己最近都收到好多呢啲電話，啱啱做記招前我都收到一個...亦都有一啲電話試過係即刻可以講到我全名。」他建議市民收到可疑電話後立即收線，避免「再傾落去俾自己有個機會跌入騙案陷阱。」



新界南總區刑事部陳志昌警司先講述案情，指新界南總區在過去一星期（12月12至20日），展開一個名為「淺岸」的打擊科技罪案行動，偵破74宗案件，包括網上購物、投資、求職、網上情緣騙案及祼聊勒索等。警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及「勒索」等罪名拘捕61男37女， 年齡介乎18至76歲，所有被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及總損失金額達港幣3,800萬元。行動中，警方共檢獲4張銀行卡及27部手提電話。

新界南總區刑事部陳志昌警司（中）分享自身經歷，有感電話騙案普遍：「自己最近都收到好多呢啲電話，啱啱做記招前我都收到一個」他建議市民收到可疑電話後立即收線，避免「再傾落去俾自己有個機會跌入騙案陷阱。」（馬耀文攝）

被捕人士全部為傀儡戶口持有人，被引誘開立銀行戶口，或將自己本身的個人戶口賣給不法分子，以清洗各種科技罪案的犯罪得益。陳志昌提醒市民，作為戶口持有人，聲稱自己不知道戶口被用作洗黑錢並不能免責；只要持有人不管甚麼原因戶口被用作洗黑錢，一經定罪，要面對以年計的刑期。

陳志昌又分享自身經歷，「都唔係淨係市民會收到呢啲（詐騙）電話，我本人自己最近都收到好多呢啲電話」，他有感電話騙案普遍：「啱啱做記招前我都收到一個...亦都有一啲電話試過係即刻可以講到我全名。」他建議市民收到可疑電話後立即收線，避免「再傾落去俾自己有個機會跌入騙案陷阱。」