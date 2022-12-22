內地生遇騙倍增涉款$1.27億　20歲女大生險失$500萬

新界南總區刑事部偵破一宗「企圖行騙」案件，一名20歲內地來港的女大學生，於本年10月尾，收到假扮內地官員的騙徒來電，指稱她涉及內地刑事案件。事主根據騙徒指示，交出自己社交媒體帳戶及密碼，然後租用一個民宿單位作為「安全屋」，獨自躲藏在內，自拍一些相片及影片供「調查」用途。怎料，騙徒與此同時利用那些自拍照及影片，訛稱女生被綁架，向其在內地的父母勒索500萬元。

最終警方成功在接報18小時後，於油麻地一個民宿單位尋獲女事主，案中父母沒有蒙受金錢損失；女事主受驚，幸沒有受到任何實際傷害。



新界南總區刑事部指針對內地來港學生的騙案上升。（馬耀文攝）

內地來港女大學生被「綁架」 騙徒向其父母索500萬元

重案組總督察周文軒講解一宗「企圖行騙」案件，指警方在2022年12月15日下午接獲報案，指稱一名20歲內地來港讀書的女大學生懷疑被綁架，而綁匪要求該學生身處內地的父母繳交港幣500萬元贖金。

新界南刑事部展開深入調查及情報分析，成功在18小時內在油麻地一個民宿單位內，尋獲該名女生，發現此宗案件實際為一宗「企圖行騙」案，成功避免其父母蒙受金錢損失。幸好女生只是受驚，無受到任何實際傷害。

其後，警方向該女生作出調查後，原來她早在本年10月尾，收到假扮內地官員的騙徒來電，指稱她涉及內地刑事案件，要求提供協助，否則會向她及其家人採取執法行動。女生不虞有詐，根據騙徒指示，交出自己社交媒體帳戶及密碼，然後租用一個民宿單位作為「安全屋」，獨自躲藏在內自拍相片及影片，供對方作「調查」用。

與此同時，騙徒利用女生的社交媒體帳戶與其在內地的父母聯絡，向他們發放女生的相片及影片，聲稱女生被綁架並要求贖金。父母於是透過在香港的朋友向警方報案求助，但由於父母身處內地，而報案人所掌握的資料非常有限，女生又躲藏於一個無人管理的劏房單位內，大大提高警方調查難度。有賴市民協助，最後警方成功在短時間內安全地尋獲受害人，並且避免家人受到金錢損失。

針對內地來港學生騙案上升

防止罪案辦公室總督察楊蓉表示，由今年1月至11月，發生在內地來港學生身上的電話騙案共有288宗，較去年上升152宗，損失金額約由1萬元至688萬元不等，牽涉港幣超過1.27億元。

鑒於內地來港學生可能因為不熟悉香港環境，所以較容易墮入騙徒圈套。有見及此，新界南總區特別為2間大學及2間專上學院的內地新來港學生，舉辦共12場防騙講座；亦與內地來港學生成立不同即時通訊群組，向超過1,800名內地生發放第一手防騙資訊。新界南防止罪案辦公室亦就特定群組，向內地來港學生家長發放防騙資訊。

警方又留意到騙徒最近多假扮衞生署職員，聲稱受害人疫苗通行證有問題或者需要被隔離，然後再訛稱受害人資料被盜用，及牽涉內地刑事案件，現正被公安調查或通緝。她提醒市民內地公安不能在港執法，政府官員亦不會要求市民交出銀行戶口，收到可疑電話要「收線、核實、搵求助」，記住「寧信真警察，莫信假公安」，致電防騙易熱線18222查詢。