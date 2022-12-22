「彈票黨」扮入數誘賣家出貨　損失金額達$900萬　最大一宗$150萬

買賣雙方遇到大額交易時，支票是買家其中一個找數工具，但有「彈票黨」覷準漏洞，假裝成功入數誘使賣家出貨，賣家出貨一至兩日後才發現彈票，但歹徒已經失去蹤影，詐騙集團干犯23宗同類案件，涉款金額高逾900萬元，最大一宗損失金額涉及150萬元，警方經調查後，昨日（21日）起一連兩日拘捕12人。



警方在行動中總共拘捕12人。（梁偉權攝）

油尖警區刑事調查隊第11隊案件主管葉恩樺督察交代案情指，警方今年8月至10月接獲兩名受害人涉及空頭支票的報案，其中一宗是騙徒假裝有興趣向一間售賣紅酒櫃公司訂購數個紅酒櫃，涉及20萬元，騙徒假裝成功入票誘使公司出貨，但由於騙徒銀行戶口餘額不足而彈票，隨後更失去聯絡，另一宗案件則是受害人在網上購物平台放售一隻約值20多萬元名錶，交收兩日後遇到彈票情況，同樣無法聯絡到買家。

油尖警區展開深入調查，並和多名銀行業界代表和網上購物平台持份者合作，分析資金流向，鎖定一個利用傀儡戶口進行網上購物和商業騙案的本地詐騙集團，他們分工仔細，有人假扮成買家或商人進行招徠，亦有成員做「跑腿」負責進行交易，更有同黨統籌及管理空頭支票，前往櫃員機存入受害人的戶口，假裝成功轉帳，博取對方信任，令到受害人失去財物，甚至造成業務損失，涉及23宗同類案件，金額高達922.3萬元，最大一宗損失金額涉及150萬元。

油尖警區刑事調查隊第11隊案件主管葉恩樺督察交代案情。（梁偉權攝）

警方昨日（21日）起一連兩日進行一個代號為「竿燈」的反詐騙行動，在全港多區拘捕5男7女，年齡介乎24至55歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」、「處理贓物」及「串謀詐騙」罪名，他們報稱廚師、家庭主婦、運輸工人和無業，警員檢獲多部手機、電話卡、銀行提款卡、傀儡戶口支票，以及入數紀錄。3男7女被捕人已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。另外兩名男被捕人仍然被扣留調查中。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

另外，油尖警區警員今年9月至10月展開反罪案巡邏期間截停可疑人，在其身上搜出多張不屬於他們的空頭支票和相關銀行入數紙，於是作出拘捕。

警方形容涉案詐騙集團分工仔細。（梁偉權攝）

葉恩樺表示，綜合全部騙案，彈票騙案上升兩成至三成，市民購物時最好選擇貨到付款或即場現金交收，而且留下對方紀錄，以減低風險，如有懷疑，可以致電防騙易熱綫「18 222」，強調借出或買賣銀行戶口給騙徒收受款項，有機會干犯「串謀詐騙」和洗黑錢罪名，一經定罪，最高可被判囚14年，市民切勿以身試法。