加拿大海運天花板物料藏$6千萬大麻花　寄海味舖惹疑　兩男被捕

海關早前透過風險評估 ，揀選了一個由加拿大抵港的拼裝貨櫃，透過X光檢查，發現一批天花板的貨品，夾層被掏空。其後發現藏有348公斤真空包裝的大麻花，市值6000萬元。海關毒品調查科隨即接手案件，發現收件地址為虛報，毒販亦刻意不去提取貨物，以降低被捕風險。海關等待兩周後，終在平安夜前夕進行監控遞送行動，拘捕兩名無業男，成功堵截一批準備在聖誕新年流入市面的毒品。



海關人員在葵涌海關大樓透過X光檢查影像，檢查該批40箱貨物，發現影像有可疑。（陳浩然攝）

海域科署理高級督察蘇嘉恩表示，6批貨物中，有一批報稱為天花板物料，貨物收件地址為一間海味舖。貨品性質與業務並不相符，而加拿大是大麻合法化的國家，引起海關懷疑，於是扣查貨物作進一步檢查。在12月9日，海關人員在葵涌海關大樓透過X光檢查影像，檢查該批40箱貨物，發現影像有可疑。

關員隨即拆開貨物，揭開紙箱，發現表面有兩層塑膠物料覆蓋以作掩飾，而貨物夾層則被掏空， 每箱內藏15包真空可疑草本植物，經快速毒品測試，貨物結果顯示對大麻呈陽性反應。經點算下，海關一共檢獲348公斤大麻花，市值6000萬元。海關指，不法分子將毒品收藏在挖空貨物，並混入併裝貨櫃，再分散在貨櫃不同位置，企圖瞞天過海，增加海關執法偵查難度。

海關毒品調查科隨即接手案件，發現貨品兩個收件地址並不是真實，為不法分子所虛報及盜用。海關逐將貨品放行，希望引蛇出洞，拘捕真正的收件人。惟毒販將毒品放在物流儲存倉兩周，長時間不提取貨品，以降低被捕風險。終在12月23日，毒販心存僥倖，以為貨品真的被放行，安排作物流派貨時。海關隨即進行監控遞送行動，在新蒲崗拘捕兩名報稱無業本地男子（年齡介乎32歲及34歲），其中一人為收件人。

海關毒品調查科高級調查主任梁國威表示，毒販有3個收件地址，以迂迴方法，避開偵查，其中更租用其中一個虛報地址同層工業大廈單位，作毒品儲存倉。海關相信，已成功堵截一批準備在聖誕新年流入市面的毒品。海關呼籲，公司營運人若懷疑地址被盜用，用作收取貨件，例如收到船運或物流公司訊息，有疑惑可向海關核查。