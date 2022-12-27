女子疑岸邊打卡意外墮海　釣魚郎魚絲「釣人」救一命

市民假日郊遊記得注意安全！有網民今日（27日）在facebook上載片段，聲稱一名女子行山期間，走近岸邊拍照時意外墮海，幸附近有釣魚郎及時用魚絲將女子拉上岸，女子才撿回一命，其後由政府飛行服務隊直升機救走。有網民大讚協助救人的男子，「感謝好心吊（釣）魚先生勇敢救人，海浪咁大好危險」。



白衣男子用魚鈎將墮海女子拉回岸邊。（facebook「香港行山遠足之友(吹水山谷）」/網民Cyrus Chow片段截圖）

片段於今日上載到facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」，帖文稱有人於行山時「行近岸邊影相跌咗落海」。片段顯示，事發地點不時有大浪拍打岸邊大石，一名身穿熒光黃色外套的女子在海面載浮載沉。岸邊市民見狀上前救人，其後兩名男子以魚絲，慢慢將把女子拉回近岸位置。一名身穿白色上衣的男子其後踏進水中，嘗試將女子拉上岸，其間有人建議「捉佢（女子）頭髮」，一把女聲則在鏡頭外高叫「我個心卜卜跳」，又不禁說「如果唔係個魚鈎勾到佢，真係死硬喎」。

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白衣男將女事主拉到岸邊後，疑氣力不繼，多次回頭叫其他人幫忙，更一度跣腳跌倒，險象環生。其後再有兩男相繼上前，協助將女事主拉回岸上。女事主初時疑未恢復清醒，幸之後回復知覺並作嘔吐狀。另一片段顯示，政府飛行服務隊派出直升機，將女事主吊到機上。

上載片段的網民表示，女事主「冇事真係要劏雞還神」。不少網民於帖文留言，有人大讚協助救人的男子「好人好事」，亦有人認為「只顧自己影相，但分分鐘累死人」，同時「感謝好心吊（釣）魚先生勇敢救人，海浪咁大好危險」。上載片段的網民未有交代事發時間及地點，《香港01》正向政府飛行服務隊查詢事件。