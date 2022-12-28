年近歲晚警搗上水村屋煙花倉　檢5噸煙花爆竹拘黑幫父子

年近歲晚，本港不時有市民冒險違法施放煙花爆竹，企圖增添節日氣氛。新界北總區反三合會行動組經調查後，在爆炸品處理課協助下，今日（28日）在粉嶺簡頭村拘捕一對原居民父子，在他們村內寓所檢獲5噸煙花和爆竹，包括「孔雀開屏」、「椰子頭」煙花，市值超過500萬元。警方指是次為近年檢獲煙花數量最多的單一案件，相信有關煙花用作批發。



新界北總區反三合會行動組第二隊主管陳養泉高級督察交代案情。（陳傲淇攝）

被捕劉姓父子分別60歲和26歲，兩人是粉嶺簡頭村原居民，涉嫌「非法藏有煙花爆竹」罪名被捕。據了解，兩人同有黑幫和勝和背景，其村內平房住處面積達到1,000呎，並將家居當作煙花爆竹儲存倉。

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新界北總區反三合會行動組第二隊主管陳養泉高級督察交代案情指，年近歲晚，本港不時有人非法藏有或燃放煙花，對大眾構成嚴重安全隱憂，新界北總區刑事部非常重視案件，近期展開情報主導行動，突擊搜查懷疑藏有煙花的地方，堵截煙花流入市面和打擊不法分子的收入來源。

新界北總區反三合會行動組探員今日中午12時許根據線報，手持法庭搜查令突擊粉嶺簡頭村一間村屋，發現大量煙花和爆竹，當中煙花種類包括俗稱「孔雀開屏」、「龍吐珠」或「椰子頭」的煙花，其中一款爆竹拆開後，長度達4至6層樓，市值達5,000至8,000元，全部煙花爆竹總共有5噸重，市值超過500萬元，今次是近年檢獲最多煙花的單一案件。陳養泉指相信涉案煙花用作批發，根據包裝，相信煙花爆竹來自內地，運入本港途徑仍在調查中，陳又指行動仍然繼續，由於現場接近民居和煙花爆竹數量眾多，所以爆炸品處理課奉召到場協助，檢走部分證物化驗。

現場接近民居和煙花爆竹數量眾多，爆炸品處理課奉召到場協助，檢走小部分證物化驗。（陳傲淇攝）

陳養泉強調，非法藏有煙花爆竹是嚴重罪行根據香港法例295章《危險品條例》第7條，任何人不得製造任何違禁品、致使任何違禁品的製造，或管有、保管或控制任何違禁品，或由任何受僱人、代理人或貨倉擁有人管有、保管或控制任何違禁品，一經定罪，最高可被罰款20萬元和監禁12個月，呼籲市民切勿以身試法，免生意外樂極生悲，如果市民有相關消息，可向警方舉報。