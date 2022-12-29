銅鑼灣城巴撼電車站10人傷　有雙層巴士改道時車頂撞橋底

銅鑼灣發生涉及巴士的交通意外，一輛通宵線城巴，駛至維園對開突然失控，撞毀鐵欄後剷上電車站，再撼行人天橋石柱始停下。城巴車頭嚴重損毀，車上多名乘客受傷，多部救護車及流動醫療車到場協助，最後連同車長在內，共10人受傷送院。



肇事城巴N72線由香港仔華貴邨開往鰂魚涌，凌晨4時58分，巴士駛至高士威道東行線近信德街時，突然掃毀12米長的鐵欄，繼而剷上信德街電車站，直撞電車站旁的行人天橋樓梯口石柱。

由於傷者眾多，消防處接報後列作「大量傷者」事故，派出最少5輛救護車、流動醫療車及多輛消防車前往救援。大部份傷者是擦損手腳或撞傷頭，可自行落車，坐在地面待救。救護員到場為他們逐一包紮，然後送院。

傷者共10人，包括城巴車長和3男1女乘客送東區醫院（48-75歲），4男1女乘客（57-71歲）送律敦治醫院。巴士車頭則嚴重損毀，玻璃碎裂；意外並不涉及電車軌，電車服務不受影響。警方正調查意外成因，不排除有人打瞌睡所致。

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受事故影響，高士威道往北角方向封閉，車輛要改道行駛。意外後約半小時，一輛雙層城巴N619線，因改道要由怡和街左轉入糖街，再轉出告士打道離開，現場有交通警員指示，惟該輛城巴未有左轉離開，繼續直駛，結果左邊車頂撞落告士打道天橋橋底，車頂及上層車頭玻璃爆裂，幸無人受傷。現場橋底掛有3.5米高的指示牌，惟資料顯示，涉事雙層巴士車型屬Alexander Dennis Enviro 500，車身高約4.4米，較橋底高出近1米。

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