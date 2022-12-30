今年最大宗｜警搗黑幫元朗兩毒窟拘5人　揭掘地洞藏$3.6億可卡因

警方破獲今年檢獲最大量可卡因的單一案件！毒品調查科自今年6月起，開始針對一個由黑社會經營的販毒集團，經情報搜集及與海關情報交流，最終鎖定元朗區兩個毒窟，分別為位於唐人新村一個3千呎的鐵皮貨倉，及白沙村一個300呎的鐵皮屋，檢獲424公斤懷疑可卡因，市值約港幣3.6億。行動中警方拘捕4男1女，並首次發現毒販用掘地洞方式，收藏大批毒品。



警方破獲今年檢獲最大量可卡因的單一案件，檢獲424公斤懷疑可卡因，市值約港幣3.6億。（陳浩然攝）

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首揭用掘地洞方式藏毒 蓋木板泊車遮掩

毒品調查科警司劉啟鵬表示，是次行動發現毒販首次利用掘地洞的方法收藏毒品，以逃過警方偵查。警方在涉事唐人新村的倉庫中，發現一個1.8米長、1.2米闊、0.5米深的地洞。毒販將大量雜物鋪蓋毒品，再蓋上一塊木板，而木板上則停泊一輛私家車。警員在其中一名被捕人身上搜獲車匙，將車駛開後，發現地洞藏有396磚可卡因。而白沙村300呎的鐵皮屋內，警方則檢獲28公斤毒品。

高級督察吳嘉倫指，可卡因磚用膠紙、防水包裝密封包裝，現場亦發現大量防水袋，而包裝上印有西班牙文及有水氣，相信毒品由南美地區海運抵港。毒販亦刻意揀選新界偏遠村屋作倉庫，鄰近有汽車維修工場作掩飾。

拘5名本地男女 部分人為黑社會背景

行動中，警方拘捕4男1女，年齡介乎22至25歲，當中包括集團骨幹，部分人有黑社會背景。所有被捕人現正被扣留調查，及被暫控一項販毒罪。警方又指集團分工仔細，有人負責管理、安排成員工作，有人則負責租用、管理倉庫、運輸、將毒品分拆收藏等。

警方相信，集團籍新年前夕囤積毒品，圖在黑市放售，提高銷售價格。是次行動已成功搗截黑幫成員犯罪收益，打擊他們的收入來源。今年1月至12月，警方一共破獲410宗涉及可卡因的毒品案件，530人被捕，當中86人為21歲以下的青少年。比較去年同期，有582人涉毒品案被捕，下降8.9%。

毒品調查科高級警司張天樂斥，販毒集團將高風險的工作交給「替死鬼」，再提供些微報酬 ，是相當可恥的行為，形容毒販為「社會的破壞者寄生蟲」。警方呼籲市民在假期慶祝其間，不要接觸毒品。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何販毒人士一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。市民如有任何關於毒品的資訊提供，可致電24小時毒品舉報熱線25271234。