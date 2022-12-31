「貴州幫」一周內兩爆竊上環住宅　警施胡椒噴劑拉2人

再有「貴州幫」來港犯案！警方中區特遣隊因應上周一宗爆竊案，今日凌晨在區內進行反爆竊巡邏，其間發現兩名可疑男子疑入屋爆竊，截查時遇拒捕，最終要用胡椒噴劑制服，在他們身上檢獲爆竊工具及14, 000元，經調查後相信他們最少與兩宗爆竊案有關。被捕男子來自貴州，現正被扣留調查。



中區警區特遣隊主管許若凡高級督察在場交代案情稱，上周三（21日）上環樂古道發生一宗爆竊案，兩名賊人爬棚架潛入一個單位偷走26萬元財物。警方接報後，由中區特遣隊 部署反爆竊行動，過去一星期在荷李活道、九如坊、樂古道及皇后大道中一帶進行反爆竊行動。今日凌晨3時左右，探員發現兩名可疑男子出現，他們的衣着與該爆竊案時所穿相似。

兩名男子首先在樂古道54號徘徊，正是上次爆竊案現場大廈，視察一會後即行上荷李活道，穿去九如坊，相信他們在找尋新「獵物」，其間探員一直暗中監視。約45分鐘後，兩男折返，準備截的士離開，探員即現身截查，最終在急庇利街近皇后大道中截獲其中一人，在他身上搜出兩支螺批及一對手套；另一人走到急庇利街後巷，想爬上鐵網，探員要用胡椒噴劑將他制服，在他身上搜出14,000多元。

特遣隊經調查，發現九如坊4號一低層單位遇竊，單位CCTV拍攝到其中一名疑犯潛入搜掠，戶主報稱損失約15,000元。警方相信兩名疑犯涉及21日樂古道的爆竊案及今日九如坊共兩宗爆竊案，另外他們分別涉嫌身懷可用作爆竊工具及拒捕被捕。

兩名疑犯均為內地人，來自貴州，其中一人約30歲沒有證件，亦拒絕回答警方提問；另一人持行街紙28歲。