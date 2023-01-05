長沙灣私人屋苑變毒品倉　海關檢$5200萬可卡因拘派貨男

海關發現長沙灣一個私人屋苑被毒販闢作毒品儲存倉庫，昨日（4日）採取行動截獲一名由屋苑停車場駕車出發「派貨」的31歲男子，共檢獲60公斤懷疑可卡因，市值約5200萬元。

海關指涉案販毒集團小心謹慎，選擇樓齡較新、設有停車場的私人屋苑作為掩飾，方便儲存和運送毒品。男子被控兩項販運危險藥物罪名，案件明日（6日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在行動中拘捕一名男子。（陳浩然攝）

涉案31歲男子報稱無業，並非案中私人屋苑單位租客，海關相信他除了是毒品儲存倉庫管理人之外，更會駕車分批將毒品送出市面，給用家和販毒集團成員。據了解，涉案集團先另擇地方進行包裝毒品工序，完成後擺放在案中屋苑單位，被捕男子每次「出貨」可獲報酬約8000元。

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海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉良智交代案情指，關員昨日下午在長沙灣展開反毒品行動，至下午大約3時，關員在區內一個私人屋苑的停車場截查一名打算取車離開的男子，在其背囊發現一個環保袋，內有大約1公斤懷疑可卡因，於是作出拘捕。人員繼而在車內起出一條鎖匙，再用鎖匙打開屋苑一個面積約300呎、月租1.5萬元的一房單位，在睡房的床上發現6個已打開的紙皮箱，裝有51磚懷疑可卡因，每磚重約1.15公斤，連同環保袋內毒品，關員在行動中檢獲約60公斤懷疑可卡因，市值約5200萬元。

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉良智交代案情。（陳浩然攝）

劉良智指出，涉案男子被控兩項販運危險藥物罪名，案件明日在西九龍裁判法院提堂。另外，毒品包裝有不同圖案標記，相信來自多個源頭，涉案集團小心謹慎，選擇樓齡較新、設有停車場的私人屋苑作為掩飾，方便儲存和運送毒品，倉庫運作時間不超過一個月，相信只有小量毒品流出市面，今次行動搗破一個毒品儲存倉庫，海關正追查毒品來源，以及租客下落。

劉良智呼籲市民切勿因金錢利益而以身試法，販毒屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。