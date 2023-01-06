大圍奪命車禍｜91歲死者何伯為韓戰老兵　晚年疑未獲勳章鬱鬱寡歡

大圍昨（5日）晚發生致命交通意外，91歲姓何老翁被的士撞倒，頭傷死亡。警方拘捕54歲的士男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，現正調查事件成因。《香港01》今日（6日）接觸到與死者同住10年的八旬女友人曹婆婆，她娓娓道來何源傑的身世：1949年中華人民共和國正式成立，何於1950年加入共產黨，同年加入中國人民志願軍，參與韓戰。惟何退役後，一直做散工、賣蔥花、雪條維生，境況並不如意，晚年疑因未獲發抗美援朝的勳章而鬱鬱寡歡。



曹婆婆展示何伯早前加入人民志願軍的照片。（香港01記者攝）

八旬曹婆婆與何伯同住於大圍新翠邨一單位約10年，記者在單位內見到有二人跳舞的合照，遂詢問二人關係。曹婆婆表示二人無結婚，亦非男女朋友關係，只是由政府安排同住一間公屋。曹婆婆形容何伯為人忠誠、老實，並指「大家都好鍾意佢」。

曹婆婆說著說著，不禁眼泛淚光，並娓娓道來何伯（何源傑，音譯）的身世。她指，1949年中華人民共和國正式成立，而何源傑於1950年加入共產黨，同年加入人民志願軍，並參與抗美援朝戰爭。何於1957年退役，一直做散工、賣蔥花及踩單車賣雪條維生，境況並不如意。據曹婆婆所知，何伯有子女，但均在內地。

曹婆婆坦言為何伯不值：「（何伯）為國家貢獻，但國家又無當佢一回事，嗰到又無，呢到又無……打生打死，現在落難，就無嗰一回事」。曹婆婆憶述，何伯去年留意到內地為抗美援朝的老兵頒授勳章，以她所知，何伯曾向有關當局查詢，惟疑因戶口問題而未獲發勳章，其後不了了之，「佢有唔開心，佢無（勳）章攞，大家都有」。曹婆婆指何伯晚年就因未獲發勳章而鬱鬱寡歡，「佢話過『我咩都唔要求，淨係要個章』。」

曹婆婆表示與何伯同住於大圍新翠邨一單位約10年。（香港01記者攝）

大圍翠田街有的士撞傷老翁，傷者昏迷送院搶救後不治。的士車頭燈損毁。（朱永倫攝）