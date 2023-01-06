內地男持利刀入高院被捕　早上缺席$22億索償案被罰賠償

去年，一名內地男子入稟高等法院，指他由亞美尼亞遠赴來港參加「2022年香港鄉村俱樂部壯年網球錦標賽」，並聲稱已接種兩針新冠疫苗，但由於未能出示安心出行「藍碼」，被拒參賽。於是入稟高等法院，向香港鄉村俱樂部索償22億巨額賠償。案件今早開庭處理，男子並沒出現，聆案官頒令原告需向其餘3名被告賠償合共6萬元。

55歲姓徐原告今日（6日）傍晚5時許，帶有一把利刀進入金鐘高等法院，經過安檢系統時被保安發現，多名警員接報到場，手持圓盾戒備，其後以涉嫌「藏有攻擊性武器」將該名男子拘捕。據悉，涉案的利刀，刀鋒連刀柄長33厘米。案件交由中區警區刑事調查隊第三隊跟進。



持刀男被警員帶走。（朱棨新攝）

據悉，持刀闖高院男子為一宗民事案的原告，該案今早（6日）在高等法院41庭聆案官席前處理。但該案原告並無出現，聆案官在庭上接納其中3名被告的申請，剔除申索，並頒令原告需向其餘3名被告賠償合共6萬元。

根據資料，該庭今早處理一宗涉及一名男子向鄉村俱樂部索償22億案件，該案原告為Xu Ruibin，5名被告依次為香港鄉村俱樂部、香港元老網球總會、鄉村俱樂部主席Peter N. Roberts、鄉村俱樂部副主席 Dr. C. Louis Shih，以及Federick Wong。

Xu在入稟文件指，香港鄉村俱樂部去年舉辦壯年網球錦標賽，他從亞美尼亞來港，並稱已接種2劑新冠疫苗，惟賽事當日因未能出示藍碼，安心出行又無法掃描其疫苗紀錄，被拒入場，故向舉辦賽事的各方追討逾22億元。被告今日的申請主要是剔除香港鄉村俱樂部及其正副主席。

該案原告疑於下午5時疑帶刀進入金鐘高等法院，經過安檢系統時被發現。多名警員接報到場，並有警員手持圓盾，其後把該名男子帶至警署。據悉，刀鋒長7吋，刀柄長5吋。

案件編號：HCA1532/2022