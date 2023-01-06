獨行賊劫馬鞍山便利店　警迅速拘27歲男　揭共涉3案損失$7000元

警方偵破沙田及馬鞍山區內3宗便利店劫案，拘捕一名男子。馬鞍山耀安邨商場地下一間便利店，昨（5日）凌晨近5時遇劫，損失約3600元。警方追查時發現男疑犯另涉沙田區內，兩宗由前年至去年發生的便利店劫案。警方在案發後約22小時，即今日（6日）凌晨拘捕一名27歲男運輸工。3案所涉金額合共約7000元。



警方偵破沙田及馬鞍山區內3宗便利店劫案，拘捕涉案27歲男運輸工。（梁偉權攝）

警方於昨日凌晨約5時，接獲馬鞍山一間便利店的職員報案，稱一名年約20至30歲的中國籍男子進入便利店購物，趁職員打開收銀櫃收款時，跳入收銀處行劫，職員阻止無果、手部受傷，男子搶走收銀機現金後逃去。案件列「行劫」，交由沙田警區反三合會行動組跟進。

警方偵破沙田及馬鞍山區內3宗便利店劫案，拘捕涉案27歲男運輸工，並展示涉案證物。（梁偉權攝）

沙田警區反三合會行動組主管督察蔡棋韜表示，警方翻查閉路電視、經情報蒐集後鎖定疑犯身分，再翻查過往案件，發現在2021年11月至2022年12月，有兩宗以同一手法在沙田區便利店搶去收銀機現金的劫案，疑犯外型與昨日案件中的男疑犯脗合，相信是同一人犯案。疑犯在犯案時無使用武器，每宗案件所涉損失約1000至3000元不等。

蔡棋韜續稱，警方在昨日案發後約22小時，即今日凌晨在沙田區拘捕涉案27歲本地男子，並檢走其犯案時衣著。被捕男子報稱是運輸工人，警方正調查其犯案動機及有否涉及其他同類案件，亦正追查他是否有同黨。

警方指出，搶劫屬嚴重罪行，一經定罪最高可判囚終身，呼籲市民勿以身試法。蔡棋韜又表示，臨近歲晚，不法之徒或會抱「搵快錢」心態犯案，目標可能指向通宵經營的店舖如便利店、小食店等。他建議商戶安裝警鐘系統或盡量安排最少兩名員工同時當值，勿把財物放於當眼處，以免賊人有機可乘。