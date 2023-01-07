荃景花園單位疑電動螺絲批充電時短路起火　200名居民疏散落樓

今日（7日）上午10時，荃灣荃景花園二期第9座一個單位起火。現場消息稱，有煙有火冒出，大廈約200名住戶疏散落樓，有長者街坊要由警員孭起離開。消防員迅速將火救熄，幸沒有人受傷。起火單位住戶稱，是無線電動螺絲批充電時，懷疑短路起火。



有長者街坊由警員孭到一旁休息。（林澤鋒攝）

現場是荃景花園二期9座16樓一個單位，消防員出動一喉一煙帽隊，火警於早上10時52分救熄，無人受傷，起火原因有待調查。

起火單位的住戶姓林，他沒有受傷，自行疏散落樓。他表示與父母同住，當時只有他一人在家中熟睡，其間被濃煙嗆醒，發現主人房冒煙，連忙走火警離開。他事後聯絡父親，估計是電動螺絲批充電時短路所致。

林先生估計是電動螺絲批充電時短路起火。（林澤鋒攝）

大廈約200名居民疏散落樓，當中不乏長者。住17樓的譚女士稱，嗅到煙味初時以為拜神，但一會兒濃煙越來越多，打開門見走廊充斥濃煙，連忙和家人走火警。家人譚先生補充說：「左邊係煙，右邊又黑晒。」走廊和樓梯也是濃煙，湊巧有電梯到，他們冒險坐電梯落樓，落到地面不久便有消防員出現。由於家中長者感到不適，由警員孭到休憩處坐下休息。

譚先生表示走廊和梯間也充斥濃煙。（林澤鋒攝）

另外，走火警落樓的居民周先生稱，他當時還在熟睡中，有人拍門驚醒。他說：「未瞓醒就畀人撳鐘話樓下好大煙，你小心啲。係警察嚟，話『小心啲，睇吓咩環境先（落樓）。』他馬上穿上衣服離開，他形容「好大煙，睇唔到嘢。」