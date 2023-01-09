紅磡珠寶店遭爆竊　重案組拘4人　「睇水」男圖登的士逃走事敗

紅磡發生企圖爆竊案。9日凌晨4時許，據報船澳街與德民街交界一間珠寶店，有兩名男子撬開閘門入內作案。期間，多名便衣警員突然湧出，將該兩名男子制服。便衣警員同時一輛停在附近的白色私家車上，拘捕一名男司機，相信該男子駕駛汽車作接應。另外，一名疑「睇水」的男子，疑見事敗立即截的士打算逃走，警員見狀立即將其截停盤查，並將「睇水」男子拘捕。經初步了解，相信的士司機與案無關，惟探員須將他帶署錄取口供及協助調查。



西九刑事部警司鍾雅倫亦在場帶隊。(陳永武攝)

4名男子被捕。(陳永武攝)

據悉，負責此案為西九龍總區重案組探員，當中西九刑事部警司鍾雅倫亦在場帶隊。初步得悉，探員接獲線報，得悉一批慣犯會在紅磡區進行爆竊，遂策劃拘捕行動，直至今日（9日）凌晨時份，探員在目標珠寶店外監視，待時機成熟即將疑人一網成擒。疑人利用鎅刀等工具，撬開店外電閘控制器，並打開電閘入內進行爆竊；他們亦持有一個鎚仔，疑用作敲破玻璃飾櫃之用。事發後，該把鎅刀跌在路旁、鎚仔則遺留在店內飾櫃上。案發時被捕人身上攜有對講機。

現場消息稱，被捕4名男子當中，3人為本地人、餘下一人則為內地非法入境者。其中兩名本地人均有同類型案底。至於疑用作接應的白色私家車，經查證後得悉是失車，汽車匙膽亦有撬毀痕跡。案發時，一名本地男與非法入境者負責撬門作案，另一名本地男則駕駛接應車輛。警方正調查事件。

由於拘捕行動出動多名便裝探員，並因調查而擾攘一段時間，有途人發現涉事珠寶店有大批可疑人士聚集，遂「見疑即報」。警員到場後，始知原來是同袍處理案件中。

西九龍刑事部警司鍾雅倫表示，西九重案組探員接獲情報，指有爆竊團伙在紅磡船澳街一間珠寶行爆竊。探員發現兩名男子在店內，有輕微反抗，但很快被制服。另外兩名分別「睇水」及「車手」亦已被拘捕。4名被捕人士，其中3人持有本港身份證、1人為非法入境，年齡為24至53歲。他們所用的汽車，較早前在元朗區報失。而涉事珠寶行並無損失。

警員截停的士拘捕乘客。(陳永武攝)

警員起獲鎅刀、鎚仔及對講機等物件。(陳永武攝)

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疑「睇水」疑犯被捕。(陳永武攝)

涉事為船澳街一間珠寶店。(陳永武攝)