觀塘小巴自炒10人傷　司機一度暈倒　乘客上前扶軚：我都唔想死

觀塘發生交通意外，今日（9日）中午12時56分，1輛10M小巴經鯉魚門道駛近觀塘警署時，在鯉魚門道轉入將軍澳道時，突然失控自炒撞欄。警方及消防員接報到場，64歲的小巴司機被困，由消防救出。車上其餘9人受輕傷，其中有乘客手抱嬰兒。乘客李先生指小巴司機在轉彎並沒有收油，在撞到欄杆後暈倒，小巴卻繼續高速。李見「唔對路」於是仗義出手操控軚盤，直言「我都唔想死」，形容過程驚險。



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事發時小巴沿鯉魚門道轉上將軍澳道，轉彎時撞到鐵欄，再撞向右邊石壆。乘客李先生接受訪問指，小巴司機轉彎時沒有收油，形容小巴「純粹想快，跟住一撞成車咁亂」，司機在撞到欄杆後懷疑暈倒，小巴卻繼續高速行駛100米。

本身有車牌的李先生驚覺狀況「唔對路，小巴繼續剷埋去」，小巴司機又暈倒，於是出手協助操控軚盤。小巴隨之剷上壆後停下。李先生直言「我都唔想死」，過程十分驚險，事後右手手指亦受傷。

該名64歲姓杜小巴司機一度被困，由消防救出，送院時清醒。現場所見，司機今早6時05分開第一轉車，下午1時許駕駛第22轉車，然後發生意外。他與車上4男5女乘客（17至73歲），一同送往聯合醫院治理，乘客分別報稱背、頸、腰及胸口痛等。

運輸署宣佈因交通意外，將軍澳道往將軍澳方向近觀塘遊樂場的部份行車線一度封閉，上址交通繁忙，至下午2時18分已解封。

本身有車牌的李先生驚覺狀況「唔對路，小巴繼續剷埋去」，小巴司機又暈倒，於是出手協助操控軚盤。小巴隨之剷上壆後停下。李先生直言「我都唔想死」，過程十分驚險。（翁鈺輝攝）