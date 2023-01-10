休班交通警巴士站混戰四男女　被控普通襲擊周三提堂

去年10月15日凌晨，一名隸屬新界南總區交通部的休班男警在屯門一個巴士站，與兩對情侶互毆，其間疑以一對四寡不敵眾，身體多處受傷送院。途人見狀報警，警方到場拘捕5人，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」、「普通襲擊」，男警事後被停職。

其後，案中兩名被捕女子因證據不足被撤控，休班男警及其餘2名男子（年齡介乎18歲至29歲）則被各控一項「普通襲擊」罪，案件將於明日（11日）上午在屯門裁判法院提堂。



被捕男子29歲姓利男子為一名休班警務人員，隸屬新界南交通部。（資料圖片／王譯揚攝）

警方當日凌晨2時半接獲報案指，有5名男女在屯門鄉事會路近安定邨巴士站發生爭執及打鬥。警員隨即到現場調停，經初步調查，一名29歲姓利的男休班警員與兩對情侶在上址爭執後，眾人懷疑互相以手襲擊對方。休班男警分別頸、手、膝及頭傷，清醒被送往屯門醫院治理。其餘四人則無大礙，拒絕送院。涉事男警隸屬新界南總區交通部，現已被停職。

事件中，5人均被捕，當中25歲姓何男子與18歲姓甄女子、18歲姓何男子與28歲姓張女子，分別為兩對情侶，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。休班男警則涉嫌「普通襲擊」被捕。

案件交由屯門警區重案組跟進。人員經進一步調查及徵詢法律意見後，沒有足夠證據對兩名被捕女子提出檢控，因此兩女已獲無條件釋放。而3名男子則被各控一項「普通襲擊」罪，案件將於明日（11日）上午在屯門裁判法院提堂。

警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。