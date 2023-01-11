16人涉非法賽車被捕　最高時速161km　警扣查13部跑車電單車

警方新界北總區新成立的「反非法賽車專組」，過去兩個月打擊非法賽車活動，昨日（10日）採取拘捕行動，以「非法賽車」、「協助及教唆他人非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪名拘捕16人，扣查13部大馬力的跑車和電單車，包括林寶堅尼、保時捷及GT-R等辣跑。



新界北總區交通部執行及管制組署理警司蘇志偉稱，警方新界北總區交通部聯同新界北總區刑事部，於去年年初成立「反非法賽車專組」，至年底因應澳門賽車及節日臨近，進行情報分析及科技搜證，採取代號「奔駒」（SPRINTHORSE）行動，於11及12月共偵緝到4宗非法賽車活動，涉及5部電單車、5部私家車及4部跑車。他們主要是往返錦田及大帽山，沿途高速飛馳、逆線行車、互相追逐及越過雙白線，當中有跑車車速高達時速161公里，比法例規定的時速80公里高出一倍。

新界北總區公眾活動調查組總督察羅禮謙續稱，專組隨即追緝16名目標人士，包括司機及車主，昨日（10日）清晨聯同新界北總區刑事調查隊及交通部採取拘捕行動，在全港多處，以「非法賽車」、「協助及教唆他人非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪名拘捕16人（年齡由23至44歲），扣查8部私家車及5部電單車。

羅指出，涉事的電單車屬於大馬力的車輛，全部300匹以上，最高700匹；警方將檢驗車輛是否有改裝。

被捕人士中，13人已被落案，今日下午在粉嶺裁判法院提堂，警方將向法庭申請沒收他們的駕駛執照；其餘3人獲准保釋候查。

羅續稱，被捕人士來自不同範疇，包括商人、技工及設計師等。警方已檢取各人手機，以調查他們是否有組織性，又或是否有賭博成份。

警方檢取被捕人的手機，調查有組織性及是否涉及賭博。（蔡正邦攝）

對於坊間傳言，干犯交通罪行，只要沒有在現場被截獲，即可逃避刑責。羅禮謙強調絕無此事，警方將偵查有關案件，有足夠證據即予以拘捕及檢控，提醒駕駛者切勿以身試法。

新界北總區交通部執行及管制組署理警司蘇志偉稱，打擊非法賽車的行動將會繼續，特別是農曆年假期，會嚴厲執法；同時譴責被捕司機罔顧道路使用者安全。

涉事電單車屬於大馬力的車種，最高一部達700匹。（蔡正邦攝）