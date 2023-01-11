警拘爆竊集團3漢　涉8案偷$19萬　凌晨闖低設訪地舖

警方昨日（10日）搗破一個爆竊集團，在荃灣區內拘捕3名中年漢，涉嫌與去年12月至本月，8宗地鋪及住宅爆竊案有關，損失總金額達19萬元。集團主腦負責統籌爆竊行動，鎖定目標地點如低設訪地舖，再召集同夥在凌晨闖入店舖，大肆搜掠，盜取夾萬、錢箱、電話、現金等較容易變賣的物品。年近歲晚，警方呼籲，市民切勿存放大量現金在店舖及住宅單位內，並應添置防盜設備，提防盜賊。



新界南總區防止罪案辦公室助理主任督察溫璧而、警方荃灣警區助理指揮官(刑事)警司陳國豪及荃灣警區重案組第一隊主管高級督察鄧菁濱（左至右）交代案情。（林振華攝）

荃灣警區重案組第一隊主管高級督察鄧菁濱表示， 去年12月29日及本月3日，警方分別接獲兩宗報案，指登發街及大河道兩間地舖商店遭爆竊。警方經初步調查，發現兩宗爆竊手法類同，屬同一個爆竊集團。賊人均選擇在凌晨下手，闖入店舖內，盜取夾萬、錢箱、電話、現金等較容易變賣的物品。

警方翻查閉路電視，鎖定3名目標男子，在昨日（10日）荃灣德華街以「入屋犯法罪」拘捕34歲姓李男主腦，他報稱任職裝修工人。警員隨後在河背街一單位以涉嫌「爆竊」、「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」拘捕50歲姓許無業男同夥，並在單位內檢獲部分贓物，包括錢箱、犯案時穿著的衣物。以及毒品「藍精靈」和吸食工具。同日傍晚，警方在大河道一單位，拘捕多一名40歲姓黃無業男子。所有被捕人現正被扣留調查。

警方指3名被捕人中，男主腦負責統籌爆竊行動，選定目標地點，再召集同夥犯案。警方不排除，該名男子利用職業之便，預先到現場視察。警方估計，集團牽涉發生在新界南、九龍東8宗爆竊案，損失金額達19萬元，其中最大損失的一宗達5.5萬元。荃灣警區重案組第一隊現正跟進案件，稍後不排除拘捕更多人。

新界南總區防止罪案辦公室助理主任督察溫璧指，被爆竊的商店大多只拉捲閘，沒有上鎖或只用一個簡單鎖頭。臨近歲晚，警方呼籲，商戶應更換更堅固閘門、鎖具，避免存放大量現金在舖內。而住宅爆竊案中，賊人均從天井的水渠爬入低層單位，撬窗而闖入，或尾隨住戶進入大廈。警方提醒，市民應提高警覺，提防盜賊。