深水埗海鮮店遭賊「順手牽蟹」　進店隨手抱走約值1500元長腳蟹

網上流傳一段閉路電視片段，一名賊人竟在深水埗一所海鮮店近門口位置抱走整隻長腳蟹，店主震怒報警，並發帖呼籲網民幫助認人，希望早日擒拿海鮮賊。有網民直指海鮮賊無賴，亦有人打趣說「佢都算係慕名而來，識食。」店員指昨日有人偷走一隻約5至7斤重的阿拉斯加長腳蟹，約值1500至2000元。警方接報調查，將案件例作「盜竊」，暫時未有人被捕。



深水埗一間海鮮批發店昨日（11日）於網上發帖，指店舖遭人偷竊長腳蟹，內文指「如有目擊者/有人如果認識佢，請pm（私訊）我，本店已經報咗警」。根據閉路電視影片顯示，事件發生在昨（11日）日下午約5時，當時一名穿黑色外套的中年男子施施然地走進店內門口位置，之後觀察水缸，不消幾秒即彎低身從中抱走一隻長腳蟹，得手後即逃去。一名藍衣男子剛好路過，疑惑地望向抱蟹奔跑的海鮮賊。

網民對事件議論紛紛，疑問「咁樣拎走只（隻）蟹，跑反（返）屋企養？」，又有人笑稱「你地（哋）在海取，我在陸地取，好像都合理吧！」亦有人建議店家加網甚至加鎖保障自己。

警方在當日5時25分接獲深水埗福榮街47號一間海鮮店職員報案。據了解，事發後有人向店員表示目擊有人抱走店內長腳蟹，之後店員隨即翻查閉路電視，發現有人「順手牽蟹」。《香港01》今早到訪店家，店員指昨日有人偷走一隻約5至7斤重的阿拉斯加長腳蟹，約值1500至2000元。警方將案件暫列「盜竊」，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。