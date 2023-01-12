跳上輕鐵車頂兼爬天秤　3男被捕　現獲准保釋候查

網上日前流傳片段，拍得兩名青年於輕鐵屯門市中心站，跳上一列輕鐵列車車頂坐「順風車」，至下一站屯門站再跳車離去，另外又闖入地盤爬天秤倒數新年。片段於前日（8日）上載至Instagram，港鐵報警求助，警方以涉嫌「未經許可在限制飛行區內進行飛行」、「妨擾罪」及《香港鐵路條例》「故意危害安全」罪拘捕3名男子。

警方今日（12日表示）經調查後，3名被捕男子已獲准保釋候查，本月中旬向警方報到。



屯門兩男子早前跳上一列行駛中的輕鐵拍片。拍片男子表現興奮。（Instagram影片截圖）

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Instagram上一名為「tong_dogdogdog」的網民前日上載一條影片，拍得兩名青年在屯門市中心站的天橋位置，跳上市中心站月台，等一列輕鐵到站的時候，再跳上車頂。兩人隨後在輕鐵駛到屯門站後，即從車頂一躍而下，急速離去。

片段後半部拍得3名青年，於相信為除夕夜晚上，進入一建築工地行樓梯到高處，並爬上地盤天秤的頂端位置倒數，同時以航拍機拍片。

警方事後經調查後，前日（10日）在沙田、屯門區以「妨擾罪」、「故意危害安全」及「未經許可在限制飛行區內進行飛行」等罪拘捕3名男子，並檢獲多部手機、相機、運動攝錄機、及無人機，被捕3名男子分別是24歲姓唐、24歲姓李及21歲姓陳，報稱送貨員、機械維修員及學生。

片段又拍得3人爬上天秤倒數新年，並以航拍機拍攝。（Instagram影片截圖）

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網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信（右）及港鐵屯馬綫、輕鐵及巴士營運主管陳志雄（左）見傳媒。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信當時指，被捕人行為是以自身安全作賭注，攀爬到危險位置及公共交通工具上方，以吸引公眾眼球或追求優越感，警方尊重一切合法行為，但進行極限運動時請顧及自身及其他市民的安全及權利，稍一不慎或傷害自身安全、破壞公共安全，更可能作出錯誤示範，令市民依樣葫蘆，跟隨作出違法行為。譚威信又重申公共交通工具是普羅大眾出行的依傍，而不是滿足個人崇拜或挑戰自己的工具，公眾進行任何活動應時刻注意安全，不應以身試法。

港鐵屯馬綫、輕鐵及巴士營運主管陳志雄則呼籲，市民應顧己及人，不應進行危害自身及其他人安全的行為，為保障乘客及設備安全，職員如發現有人於鐵路處所進行違法行為，會嚴肅報警處理及配合警方調查。