有片｜路線問題惹爭執　女乘客落車時的士突開行　沿途嗌救命

今日（13日）網上流傳兩段片段，顯示一名的士女乘客疑因行車路線問題，與的士司機爭執，互相爆粗指罵。當的士抵埗後，女乘客開門欲落車之際，的士卻突然開行，相當危險。女乘客沿途大嗌救命，聲嘶力竭，但司機未有理會，繼續行車約1分鐘。據女乘客撰文解釋，事件最終驚動途人喝停司機，並報警處理。《香港01》正向警方查詢事件。



昨晚至今早網上流傳兩段片段，按事件發生的先後次序，第一條片題為「直擊 -（前傳）乘客落車的士突然開車，乘客沿途大叫救命」，片長45秒，甫開始，女乘客說：「我話天橋咋喎，咁你都要發嬲？」司機即反駁：「咁大聲喝！」女乘客又回敬：「你喝我先喎！」兩人隨即展開對罵，其間雙方互有爆粗。

第二條片題為「直擊 - （謎）乘客開門落車之際，的士突然開車，乘客沿途大呼救命」，片長1分35秒，開始時的士停下，司機和女乘客也沒有對話，其後女乘客開車門預備落車之際，的士卻突然開行。女乘客和在路邊等候的男子齊聲大喝：「喂…喂…喂…」但司機沒有理會繼續開行。女乘客又驚又怒，大喊：「救命啊….救命啊！」聲嘶力竭，當時車門也沒有關上，只靠她緊緊拉住，其間她放低車窗向外大嗌救命，最少有1分鐘才中斷畫面。

片主（即女乘客）亦撰文說明事件來龍去脈，指她當時坐的士由法國醫院去九龍灣麗晶花園，因為知道九龍城富豪酒店旁邊，有新路可以去啟德，於是提醒司機；但遭對方呼喝：「我咪打緊燈囉你盲㗎？」雙方互罵後，的士司機報警稱「乘客發爛渣」。

片主續說，她隨即致電丈夫，叫對方落樓接應。而司機沒有去麗晶花園，反而去了附近德朗邨。當女乘客預備落車時司機突然開車，她說：「喺我開車門嘅時候開車」，直駛到宏天廣場，其後有兩個途人見到她不停叫救命，於是叫司機落車，女乘客才落車。

片主稱，警員到場記錄其個人資料，並指案件會交交通部處理。最後她指，交通部已經聯絡咗上，將會起訴司機不小心駕駛或危險駕駛，與及非法禁錮。由於短片沒有說明拍攝時間，文字亦未有交代事發時間，《香港01》正向警方查詢。