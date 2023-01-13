天眼直擊│惡煞圖闖元朗工廈尋仇片段曝光　持刀狂劈鐵閘

元朗安樂路今日（13日）凌晨驚現大批惡煞，疑意圖登上工廈樓上無牌酒吧尋仇，惟閘門鎖上無功而還。天眼片段拍得，當時於元朗安樂路安樂工業大廈對開，大批黑衣男子包圍工廈地下入口，部分人持刀並不斷敲打閘門。據了解，事件懷疑涉及黑幫尋仇，警方今晨接報到場兜截，惟未有發現可疑人。



大批男子持刀於安樂工業大廈對開聚集。（網上圖片）

事發今日凌晨1時許，據讀者提供的片段顯示，當時大批惡煞乘私家車到元朗安樂路安樂工業大廈對開停下，其後包圍工廈地下入口。另外大廈正門外的天眼片段則拍得，最少十多名黑衣人士於閘門外徘徊，部分人手持利刀並不斷敲打閘門，惟片段中眾人未能成功闖入。

警方表示，凌晨1時許接獲途人報案，指有20多人於上址聚集，部分人手持利刀，警方到場後沒有發現任何人，四處兜截後亦無發現，案件列作「可疑人發現」處理。據了解，事件相信與樓上的無牌酒吧有關，懷疑涉及黑幫尋仇。

據了解，安樂工業大廈樓上開設了多間無牌酒吧，過往經常招惹是非。例如去年10月8日，一名有「新義安」背景的22歲男子「阿雀」，於上址無牌酒吧內慶祝生日，後來與另一名有「和合圖」背景的22歲男子「粒粒」因爭女問題發生衝突。「阿雀」其後在附近一間以沙嗲牛肉麵馳名元朗的「永順食店」吃早餐時遭刀手襲擊。警方就該案件拘捕至少8人，包括案中主腦「粒粒」。事後警方亦派員掃蕩上址一帶的無牌酒吧。