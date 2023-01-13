中環劫案│男友人搭路買賣遊艇　提議上派對房洽談即遭刀手劫巨款

中環今日（13日）下午發生巨額劫案，5名刀匪闖入威靈頓街一間樓上派對房間，劫去37歲男事主逾百萬現金及虛擬貨幣，警員接報到場後拘捕一名涉案男子。據了解，被捕30歲男子為男事主友人，今日為男事主相約另一人商洽買賣一隻值200萬元的遊艇，惟期間男子提議改往該間派對房間洽談，未幾男事主即遭5匪搶劫，警員到場調查後懷疑他涉案，於是將其拘捕。



據悉，一名37歲姓洪男事主與30歲姓馮男友人，原相約馮男另一位朋友，一同在威靈頓街鏞記大廈，商量買賣一隻價值200萬元的遊艇。馮男突然提議改址到同一條街35b號大廈，一個樓上派對房間洽談交易。洪男不以為意答允要求。兩人到達上址後，未幾便有5名持牛肉刀惡煞，闖進派對房間，並用刀持嚇洪男，威迫以手機網上轉帳巨款，再劫走其手機。



警方聞訊趕至現場，向馮男問話後，懷疑他與案情有關，遂將他拘捕，並帶走姓洪受害男子到警署協助調查。現場消息指，被劫走的巨款部份涉及虛擬貨幣狗狗幣（DOGE）以及少量現金。5名刀匪仍然在逃，警方正追緝賊人下落。

遇劫地方為一個樓上派對房間。（陳浩然攝）

警方表示，下午約4時半，接獲姓洪（37歲）男事主報案，他應姓馮（30歲）男友人邀請前往威靈頓街35B號一單位洽談生意，抵埗後卻被5名男子用兩把約30厘米長的牛肉刀指嚇，並被他們以膠帶捆綁，其後以銀行轉帳方式被劫走約90萬元港幣，並在虛擬貨幣交易平台上以轉帳方式劫走約值3萬元美金的虛擬貨幣，身上約3,000元港幣現金及手提電話亦被劫去，該5名男子其後逃去。

警方到場調查後，懷疑馮男與案有關，以涉嫌「行劫」將其拘捕。中區警區重案組正追緝1名本地男子及4名非華裔男子歸案，案發時身穿黑衫及帶口罩。案件中無人受傷。