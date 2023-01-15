警旺角花墟打擊店舖阻街　一周發逾300告票傳票　周二起封路

農曆新年將至，不少人會到旺角花墟一帶選購年花。警方表示，留意到該處在新年前夕店舖阻街問題嚴重，引起安全隱患，故由本月起聯同各政府部門，加強就花墟一帶店舖阻街問題進行執法行動。旺角警區過去一周已發出276張定額罰款通知書及39張傳票，並會在農曆新年前持續進行相關行動，同時因應花墟人潮，由周二（17日）開始採取封路及人群管控措施。



警方表示，旺角警區在1月首兩周，接獲74宗有關花墟一帶阻塞的投訴，較上月同期大增68%。昨日一名68歲婦人在園藝街過路時，遭私家車輾過左腳受傷送院，現場馬路兩側都擺滿約2米高的年花及貨物，警方不排除婦人及司機被叠高的貨物阻擋視線而導致意外。上周則有一名女子被店舖外擺賣的蘭花貨架倒塌壓傷送院，另有無牌擺賣年花的小販，因貨物霸位問題與另一名花店職員大打出手被捕。

警方又指出，有店舖把貨物或雜物堆積在附近樓宇甚至食肆的後巷，堵塞消防走火通道，亦有不少人在後巷吸煙，有可能燃點雜物釀成火警，威脅附近居民安全。另外，運動場道近洗衣街一帶店舖霸佔馬路兩邊的收費停車位及影線區擺放貨物，令原本四線馬路收窄成僅容一架小型車輛通過，警方及消防處自上土起多次執法票控相關店舖，惟情況未有改警，居民憂如有事故，消防車、救護車將難以進入花墟道一帶救援。

警方表示，理解店舖希望把握農曆新年商機進行商業活動，但同時亦呼籲店舖理解公眾安全的重要，遵守相關法例規定，並配合警方行動，合力消除花墟安全隱患。